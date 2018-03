[Il retroscena] Il piano segreto di Berlusconi: Tajani premier per ottenere l’appoggio del Pd

Come prima cosa Silvio Berlusconi ha deciso di serrare le truppe. Meno numerose del passato, condizionate dal risultato della Lega che ha messo il turbo a tutti i candidati nel Centro-Nord, sono decisive per disegnare gli scenari delle prossime settimane e dei prossimi mesi. La prima prova della diciottesima legislatura sarà infatti quella del voto per i presidenti delle Camere, che avranno un ruolo decisivo nelle consultazioni al Quirinale.

Vertice ad Arcore

Ecco perché il leader di Forza Italia ieri ha convocato un vertice coi big del suo partito ad Arcore e ha messo in calendario due iniziative e intrapreso una strada scivolosa, quella dei gruppi federati tra i partiti di centrodestra. Nel pomeriggio di ieri sono arrivati al quartier generale berlusconiano, per la prima volta dopo le elezioni, Paolo Romani e Renato Brunetta, Gianni Letta, Niccolò Ghedini, Licia Ronzulli, Sestino Giacomoni, Valentino Valentini, Gregorio Fontana, Mariastella Gelmini e Alberto Barachini.

Il piano B

Era presente soprattutto Antonio Tajani, che era stato il candidato premier di Forza Italia per la presidenza del consiglio, e che, secondo moltissimi osservatori, resta sempre la “carta coperta”, il piano B del Quirinale. Per fare squadra, la prima cosa è riunirla in un solo luogo. Ecco perché l’ex premier ha convocato lui stesso per mercoledì prossimo, a Montecitorio, l’incontro con tutti gli eletti sotto le insegne di Forza Italia, deputati e senatori tutti insieme. Visto che buona parte di loro sono uscenti o fedelissimi, cioè uomini e donne che conosce già e che gli sono stati fedeli, il fondatore di Fininvest ha messo in calendario anche un secondo e più delicato appuntamento: martedì 20, a Villa Gernetto, incontrerà i neo-eletti.

L’incontro coi nuovi parlamentari

Vuole conoscerli uno ad uno, accertarsi che non possano mollarlo sul più bello, quando il gioco si farà duro. Soltanto quattro giorni dopo quell’appuntamento, infatti, si riuniranno le due Camere e potrà avere inizio la legislatura, proprio col voto sui due presidenti. Prima ancora i gruppi parlamentari dovranno eleggere ciascuno il capogruppo.

Le trattative

Lunedì, nell’incontro ad Arcore, Berlusconi e Matteo Salvini avevano ipotizzato di “curarsi” a vicenda “sposando” i tre gruppi della coalizione in uno solo. Così facendo gli azzurri sarebbero sicuri che nessun leghista è disponibile a sostenere un governo dei Cinquestelle e i militanti ex padani che nessuno forzista voglia aprire trattative col Pd. “In questo modo saremo il primo gruppo parlamentare, il Capo dello Stato dovrà chiamarci per primi al Quirinale per le consultazioni”. Vero, ma è una soluzione possibile? Chi sarebbe il capogruppo di questo mega gruppo, un leghista o un forzista? I moderati azzurri hanno lanciato l’allarme: in questo ipotetico gruppo loro sarebbero minoranza rispetto ai numeri di Lega e Fdi, alla forza parlamentare dei “sovranisti”.

Lo stop della Meloni

Fatto sta che lo stop è arrivato dal partito di Giorgia Meloni: “Consideriamo utile un coordinamento dei gruppi per rafforzare l’unità del centrodestra, ma niente gruppi parlamentari unici”. A destra sono ancora scottati dalle difficoltà che ebbe Gianfranco Fini dopo che si fece il Popolo delle libertà e non vogliono ripetere l’errore. L’ipotesi più accreditata, allora, è quella di una federazione dei gruppi, magari con un interlocutore unico, una specie di portavoce alla Camera e uno al Senato.

Incarico a Di Maio

Tra gli scenari analizzati nel corso della riunione quello che Sergio Mattarella dia un incarico esplorativo a Luigi Di Maio. “La nostra coalizione è risultata la prima formazione politica, e questo dovrebbe, anzi deve essere determinante per ricevere l’incarico di formare il nuovo governo”, ha spiegato poi, in un videomessaggio, il leader di Fi. “Ora sta al Capo dello Stato assumere una decisione, noi contiamo sul suo equilibrio, sulla sua saggezza”, ha aggiunto. Sul sorpasso della Lega, solo un riferimento, che suona come una “scusa”: “Il risultato di Fi sarebbe stato assai diverso se non mi avessimo impedito di concorrere come candidato a pieno titolo”. L’incandidabilità del Cavaliere, insomma, secondo la sua ricostruzione, avrebbe avuto un peso.

Premier in pectore

Se il segretario della Lega gongola, rivendica il diritto “a ricevere un incarico da premier”, sembra ottimista, aspetta di capire che sarà pur chiudendo ad “accordi partitici” per mettere in piedi un governo, il presidente di Fi descrive così il suo ruolo: “Sono felice per Matteo Salvini, sono felice per la Lega con cui siamo stati per lunghi anni al governo e con la quale governiamo da tempo e bene Regioni importanti. Da parte mia, confermo che nel rispetto verso gli alleati e nel rispetto dei patti intercorsi rimango leader di Fi, sarò il regista del centrodestra, sarò il garante della compattezza della coalizione”. Sibilino, ma era un via libera al tentativo del leghista di mettere insieme un governo. Non sarà facile, pure se gli sherpa del segretario del fu Carroccio dicono di avere ricevuto diverse “offerte”.

L’ipotesi di Antonio Tajani

Ci sono ancora due settimane e, prima di azzardare ipotesi, nel centrodestra aspettano di capire cosa sarà del Pd, che è il partito “perno”, l’unico che può far nascere una maggioranza in Parlamento alleandosi o con i Cinquestelle o con i berlusconian-salviniani. Eppure il segretario dimissionario ha già chiuso all’ipotesi di sostenere “governi guidati da estremisti”, sembra avere escluso un sostegno sia a Luigi Di Maio che a Matteo Salvini. Ecco perché non è stata ancora accantonata del tutto l’ipotesi di Antonio Tajani. Il presidente dell’Europarlamento, terminato il vertice a casa dell’ex premier, è ripartito per Strasburgo dove tornerà a fare il suo lavoro e pare non abbia intenzione di farsi rivedere per un po’. Il suo nome, però, è l’unico sul quale il centrodestra aveva incontrato il via libera di tutte le componenti, che rassicura i partner internazionali e, soprattutto, combacia con l’identikit di un “moderato” capace di conquistarsi i voti dentro l’ala centrista del Pd. Se ne riparlerà dopo i primi due incarichi esplorativi, tra un tot. Qualora Tajani dovesse sfilarsi, potrebbe tornare l’ipotesi Roberto Maroni. L’ex governatore della Lombardia dice di non volere più alcun incarico, aveva discusso con il segretario del Carroccio per quella decisione di non ricandidarsi che quest’ultimo aveva considerato “sospetta”, ma ieri è stata siglata la pace. Al passaggio di consegne con il nuovo presidente della Regione, Attilio Fontana, Salvini ha negato ogni attrito: “Noi abbiamo mai litigato”.