Pg Cassazione,riforma Minniti è corretta

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - Per la Procura della Cassazione, la riforma Minniti-Orlando - che ha introdotto la trattazione sommaria delle domande di protezione dei migranti che chiedono asilo - è legittima e non sono fondati i dubbi di incostituzionalità sul provvedimento introdotto per decreto. Così il Pg della Suprema corte, Immacolata Zeno, ha chiesto ai supremi giudici della Prima sezione civile, presieduti da Antonio Genovese, di non mandare la riforma alla Consulta per sospetta incostituzionalità. Tra circa un mese arriverà il verdetto degli 'ermellini' ma è stata evidente la grande attenzione con la quale i supremi giudici hanno ascoltato l'arringa di Antonello Ciervo, giovane avvocato dell'Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione (Asgi) che si è battuto per il ricorso alla Corte Costituzionale. Un 'ermellino' si e' congratulato con Ciervo, accompagnato anche da esponenti dell'Arci, dello Sportello dei diritti e dei Giuristi Democratici.