Pensioni: M5S, noi siamo per cambiare

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - Abbiamo combattuto la casta quando eravamo all'opposizione, continuiamo a farlo anche ora che governiamo il Paese. Via pensioni d'oro, sprechi e privilegi, è stato questo il nostro mantra e non intendiamo arretrare". Lo affermano in una nota congiunta i capigruppo di Camera e Senato del M5S, Francesco D'Uva e Stefano Patuanelli. "Pd e Forza Italia - proseguono - dicono che il risparmio dal taglio alle pensioni d'oro sia irrisorio: 100milioni di euro. Non è così, ma se anche fosse andate a dirlo agli italiani rimasti senza lavoro che 100 milioni sono una cifra irrisoria. Spiegatelo a chi non arriva a fine mese che state difendendo con i denti un diritto immeritato. Fortunatamente dalla parte degli italiani ci siamo noi