Pd: Renzi, abbiamo squadra più forte

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - "Abbiamo messo in campo la squadra più forte. Abbiamo idee vincenti e convincenti. Abbiamo restituito al Paese la possibilità di provarci, uscendo da una crisi devastante". Così il segretario dem Matteo Renzi, in un post su Facebook, all'indomani della presentazione delle liste. "Adesso, per 35 giorni, tutti al lavoro per vincere le elezioni. Sapendo dire grazie. Ai nostri compagni di strada - aggiunge Renzi - ai nostri avversari. Senza polemica, a viso aperto, con la testa e con il cuore".