Roma, 1 feb. (askanews) - "Vogliamo riuscire a dare gli 80 euro anche alle partite Iva, in pratica l'equiparazione tra le partite Iva e i lavoratori dipendenti", con un tetto di 26 mila euro. Lo ha detto Matteo Renzi a Porta a porta.Inoltre "noi vogliamo dare almeno 80 euro per ogni figlio, ogni mese, fino a 18 anni, questo vale anche per le partite Iva".