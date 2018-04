[Il retroscena] Caminetti e riunioni segrete: il Pd ha perso ma è vivo e dunque litiga

Il Pd ha perso ma è vivo. E dunque litiga. Cercando di immaginare il futuro. Ci mancava solo la riunione carbonara dei turborenziani, Renzi compreso, negli uffici della holding Marcucci dalle parti di via Veneto, ad agitare la già difficile fase post voto. Per non parlare dei litigi via twitter tra il ministro Orlando ( “serve più sinistra”) e il collega Calenda (“Forze non ho capito bene”). E e delle provocazioni delle minoranze, sempre Orlando e Cuperlo, all’ex segretario: “Renzi dica con chiarezza se ci ha ripensato, se vuole continuare a dirigere il partito dagli uffici privati dei suoi uomini, tanto vale allora che venga in assembla e ritiri le dimissioni”. Scendendo per li rami, la giornata ieri è stata ricca di frecciate, attacchi e battibecchi.

Due incontri

E oggi sono in agenda due diverse riunioni, entrambe alle 10, entrambe a Roma: il renziano Matteo Richetti inizia ad annusare l’aria di una sua possibile candidatura alla segretaria all’Aquario romano; i giovani dem si vedono alla stessa ora al Centro congressi di via Cavour, tema: “Sinistra anno zero”. Andrea Orlando è atteso qua. Martina ad entrambe. Matteo Renzi non sarà a nessuna delle due. Tornato in queste ore sulla scena, mai abbandonata, con il ruolo di segretario-ombra, fa sapere che non parteciperà ad eventi pubblici e non parlerà fino al 21 aprile quando l’assemblea nazionale deciderà se eleggere un nuovo segretario o convocare il congresso. E dunque avviare, anche, quel percorso di analisi, autocritica, riflessione necessario per rinascere. “Rifondando” o “andando oltre” il Pd, è l’altro tema che lacera il vertice e il popolo del Pd. E che l’accompagnerà nei mesi a venire.

No ai 5 Stelle e a Di Maio

Le ultime 36 ore sono solo l’assaggio di quello che succederà da qui al 21 aprile. L’elemento certo della giornata è che la linea politica è decisa: tutti, anche le minoranze, sono alla fine compatte nel dire No all’offerta, insidiosa, dei 5 Stelle convinti di poter giocare con due forni - “ci rivolgiamo a Lega e Pd, senza alcun veto per Renzi” è stata l’ultima giravolta di Di Maio - e invece a rischio di restare con lo scomodo cerino in mano. Dopo una serie di dichiarazioni suicide, è stato il capogruppo al Senato Danilo Toninelli a seppellire una volta per tutte ogni chance di intesa politica tra il Nazareno e la Casaleggio. Toninelli aveva iniziato giovedì sera a Porta a Porta a dire che “il Pd aveva l’occasione per emendare cinque anni di errori stringendo l’alleanza con i 5 Stelle”.

Toninelli al Pd: “Responsabile dei fallimenti”

Non contento ieri mattina ha replicato: “Chiediamo a Martina un atto di responsabilità dopo il fallimento delle politiche del Pd negli ultimi cinque anni. E’ l’ultima opportunità per il Pd”. Deve essere sembrato veramente troppo anche ad uno spirito dialogante come Martina. Che dopo qualche ora chiude ogni possibilità di dialogo. “Le parole di Toninelli dimostrano l’impossibilità di un confronto con noi. Si assumano piuttosto una qualche responsabilità verso il Paese”. Inutili e vani i tentativi nel resto della giornata dello stesso Toninelli: “Il Pd Non strumentalizzi, per il bene del Paese il Pd chiede sinceramente al Pd di metterci intorno ad un tavolo”. La partita è chiusa. E la linea dell’ “arrocco” - opposizione ma non Aventino - decisa da Renzi all’indomani della sconfitta e nelle ore delle dimissioni, diventa condivisa da tutti, persino dalle minoranze con l’unica eccezione di Emiliano e Boccia. Almeno sino alla fine del secondo giro di consultazioni, non se ne parla di aperture in genere meno che mai ai 5 Stelle. Qualora dovesse essere dimostrata l’incapacità delle due forze arrivate prime - centrodestra e 5 Stelle - di trovare un’intesa, allora anche il Pd potrebbe rivedere le sue strategie. Ma ci sono troppi “se”. E non è con i condizionali che bisogna fare i conti. Per ora “l’arrocco” funziona. E sta mettendo Di Maio in un angolo.

L’apertura all’ex segretario

Oltre alla vittoria sulla linea politica, l’ex segretario porta a casa anche un altro piccolo riconoscimento: “E’ da giovedì mattina che ambasciatori 5 Stelle avevano provveduto a farci sapere che in giornata avrebbero aperto a Renzi…”. Ma non può bastare un’apertura per cancellare le differenze abissali nei programmi e nel modo di immaginare il Paese.

Dunque, Pd all’opposizione, o meglio “minoranza parlamentare con un preciso progetto per il Paese”, che riparte da quello che è stato fatto correggendo le politiche a favore del lavoro e contro la povertà.

Errore da matita blu

Ma dietro ed oltre la linea politica, regna il caos. L’aver convocato un caminetto - proprio Renzi che li aveva aboliti - negli uffici privati del capogruppo Marcucci, è stato un errore da matita blu. Chiamato dai giornali “gabinetto di guerra” per decidere la sfiducia a Martina qualora non avesse ribadito in modo chiaro il no assoluto all’offerta dei 5 Stelle, alla riunione partecipavano troppi invitati perché potesse restare riservata. Anzi, segreta. C’erano Boschi, Lotti, Marcucci, Delrio, Rosato, Guerini, Orfini, Renzi. Tutti, tranne Martina, appunto, a cui è stata addebitata la scelta di partecipare senza dirlo ad alcune riunioni e incontri, l’ultima delle quali organizzata dal governatore della Toscana Enrico Rossi, uno dei fondatori di Mdp. E che fa Martina, prova a ricucire con quel che resta di Liberi e Uguali e non lo dice?

I tempi di Renzi

In realtà l’ex segretario sarebbe stato colui che nel gabinetto di guerra ha difeso in modo convinto il suo successore. Fino a trovarsi in netta minoranza. Dargli fiducia, trovare un altro nome, sarà il tema dei prossimi giorni fino al 21 aprile. Dal Nazareno si fa notare che la riunione è stata convocata proprio nel giorno in cui la maggior parte dei giornali titolavano sulla conferma di Martina alla guida del partito. Qualcuno non deve aver gradito. E deve aver anche pensato che sarebbe stato utile far girare la notizia. Per mettere a nudo il piano. Così è stato.

Minoranze all’attacco

Orlando non aspettava altro per dare voce e fiato a quella che è da sempre la sua convinzione: “Renzi vuol continuare nell’ombra a dettare legge. Come se la colpa dello sfascio fosse mia o dei mutamenti climatici. Allora lo dica e si comporti di conseguenza: venga in assemblea e ritiri le dimissioni”. Accusa analoga è arrivata da Gianni Cuperlo (“ma io non ho mai pensato che la responsabilità dello sfascio sia solo di Renzi”). Francesco Boccia, corrente Emilinao, lo rimprovera di “organizzare quei caminetti che proprio lui aveva abolito”. I malumori attraversano tutti i “non renziani”.

Un disastro per colui che, Renzi, ha promesso di voler fare “il senatore semplice” e di volersi “inabissare” almeno per un po’. Quel tanto che serve per provare, un domani, a recuperare il feeling perduto con le masse.

Pompieri in azione

Scoppiato l’incendio, ieri sono stati gli stessi “carbonari” a provare a spengerlo. L'unica soluzione, ha detto Graziano Delrio, “è il congresso subito. Servono tesi forti per il rilancio, ricette nuove e analisi più critiche rispetto a certi modelli di sviluppo come quelli che riguardano la delocalizzazione delle imprese e dei salari”. “Diamoci tutti una calmata, basta tatticismi e personalismi” è stato l’appello di Lorenzo Guerini che, costretto alla marcia indietro rispetto al ruolo di capogruppo, i renzianivorrebbero segretario. Matteo Orfini concorda e sottoscrive. Finché è intervenuto Maurizio Martina per provare a chiudere le polemiche: “Chiedo di fermare le discussioni e le polemiche sbagliate di restare concentrati sul nostro lavoro.Non servono conte”. Unità e collegialità restano i suoi pilastri.

Segretario o congresso?

Le minoranze e Dario Franceschini sarebbero pronti adeleggerlo in assemblea il 21. Renzi non ha ancora deciso: potrebbe condizionare la nomina di Martina a una data a inizio 2019 per il congresso e un vicesegretario come Luca Lotti. Ma i renziani consigliano all'ex segretario di non indugiare (ha ben oltre, assicurano, il 50% dei voti in assemblea) ed eleggere un nome come Guerini o Ettore Rosato. O andare al congresso a ottobre, candidato Guerini o Richetti. Prende forma il rischio di una conta in assemblea con il rischio di una nuova spaccatura. Se Martina si candida in assemblea, i renziani non possono limitarsi a chiedere il congresso ma devono assumersi la responsabilità di votare contro e spaccare il partito. Una iattura. Probabilmente la fine del Pd. Due settimane di fuoco che s’intrecciano con quelle delle consultazioni per la formazione del governo.