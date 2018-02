[L’intervista] Parisi contro tutti. “La Raggi incompetente finita in una trappola, con Zingaretti una sanità per ricchi e raccomandati”

Non solo le elezioni politiche nazionali. Il 4 marzo si vota anche in Lombardia e Lazio: Roma e Milano dunque, l’una capitale politica, l’altra motore economico del paese, sono chiamate a scegliere un nuovo governatore ed al rinnovo dei rispettivi Consigli Regionali. Apriamo una finestra sulla competizione elettorale in due regioni pesanti, che sommate contano il 28% della popolazione italiana e dove gli schieramenti politici si affrontano senza esclusione di colpi nelle ultime due settimane dal voto. Una campagna dall’esito non scontato soprattutto quella romana, dove a contendersi la poltrona dell’uscente Nicola Zingaretti ci sono Roberta Lombardi del M5S ed il candidato designato dalla coalizione di centro destra Stefano Parisi, leader di Energie per l’Italia e già candidato a Sindaco di Milano contro Beppe Sala, catapultato da Berlusconi soltanto a fine gennaio nella sfida per la guida della sua regione.

Parisi, Come sta andando la campagna elettorale?

“Molto bene essendo cominciata abbastanza tardi però è molto intensa sia dal punto di vista del centro destra, che è molto motivato perché ha un candidato unitario e poi perché credo che ci sia tanta gente che spera nel cambiamento. C’ è tanto disagio per come è la Regione in questo momento, ma i sondaggi ci dicono che eravamo partiti lontanissimo e ora siamo a un’incollatura”.

Era una sfida tutta in salita, chi glielo ha fatto fare?

“Se non è complicato non lo faccio”.

In queste settimane non ha perso occasione per bersagliare il centro-sinistra a tutti i livelli: dal suo diretto competitor Zingaretti al ministro Calenda , difendendo anche la Raggi. Considera la corsa per la presidenza ormai un gioco fra lei e Zingaretti?

“Si ma non ho bersagliato Zingaretti strumentalmente: io penso che la collaborazione istituzionale sia fondamentale, sono un democratico, spesso la sinistra non lo è. La Raggi è stata eletta dai romani, punto. Poi io penso che sia incompetente e che non sia adatta a fare quel lavoro, ma una volta eletta non si può non collaborare o mettere in piedi uno scontro istituzionale a danno dei cittadini. Io lamento il fatto che Zingaretti non ha rifinanziato Atac, non ha chiuso il ciclo dei rifiuti, non ha dato i poteri di cui Roma ha necessità. Che Calenda strumentalizza il Tavolo per la Capitale per farlo saltare a dieci giorni dalle elezioni al fine di indebolire i Cinquestelle, che Gentiloni ha proposto una legge straordinaria di cui Roma non ha bisogno poiché è sufficiente che il Presidente della Regione dia tutti i poteri al sindaco per fare quello che deve fare, anche per toglierle ogni alibi. E’ quello che farò quando sarò alla Pisana. E’ più importante la qualità della vita e il decoro in questa città che non lo scontro fra Pd e M5S”.

I programmi di tutti i candidati puntano su salute, rifiuti ambiente infrastrutture. In cosa si differenzia la vostra proposta?

“Noi diciamo cose molto concrete, puntiamo sulla competenza e sulla responsabilità del fare. Prendiamo la sanità: si può tenere in equilibrio il bilancio facendo sviluppo. E’ una logica sbagliata ragionieristica quella di tagliare i costi e basta, senza migliorare la qualità del servizio. Senza questo presupposto non ci sarà mai un risanamento economico della sanità. Zingaretti ha perso una grande occasione come commissario, basta farsi un giro in un pronto soccorso o in una delle corsie degli ospedali della nostra regione per constatarlo. Questa è una sanità per ricchi e raccomandati: chi accede per le vie standard può aspettare anche un anno per avere una prestazione complessa”. “Altro esempio, le infrastrutture: vanno fatte, a cominciare dalla Roma-Latina, dalle tratte dei treni per i pendolari, dalla manutenzione delle strade provinciali avocate dalla Regione. Ecco, noi su tutte queste cose vogliamo decidere e fare. Solo così si può portare sviluppo e una vita dignitosa per coloro che vivono in questa regione”

Lei ha anche detto che vuole riaprire subito gli impianti di Colleferro.

“In sei mesi noi dobbiamo completare il ciclo dei rifiuti dentro la regione e smettere di esportarli pagando costi altissimi di trasporto e di conferimento”.

Zingaretti ha dietro di se la forza di una coalizione ampia che comprende anche Leu, la Lombardi sembra voler pescare nell’elettorato populista. La proposta di Stefano Parisi dove si colloca?

Chiaramente nel centro-destra , in uno schieramento che nel Lazio come nel resto del paese sarà la prima coalizione con la maggioranza dei seggi alla Camera e al Senato. Copriamo l’area di elettorato che non ci sta a cadere nell’ipocrisia della sinistra sull’immigrazione e che non vuole cedere all’incompetenza dei Cinquestelle al governo. Penso sia un’amplissima parte della popolazione della nostra regione.

In questo senso lei cerca di esser il collante fra le istanze radicali della Lega e quelle più moderate che esprime l’elettorato tradizionale di FI?

“E’ quello che ho fatto a Milano da candidato sindaco ed in Sicilia quando ho promosso per primo la candidatura di Musumeci, riuscendo a comporre un quadro che andava dalla Lega all’Udc”.

Dica la verità, lei vede il Lazio come piattaforma di lancio di un nuovo progetto politico in grado di competere anche con la proposta di Forza Italia?

“Energie per l’Italia è partita con un progetto di rinnovamento forte dell’offerta politica. Quando ci sono tante persone che non votano più e tante che votano M5S c’è evidentemente un problema di reputazione dell’offerta politica. Bisogna ricostruire fiducia tra la politica e l’elettorato. Quindi: si, è una piattaforma di lancio ed è importante testare le nostre idee che sono molto nette sulla riforma dello Stato e sulle politiche economiche e sociali. Voglio farlo qui, nella nostra regione. Se avremo successo si aprirà certamente una prospettiva nazionale. Poi il tema non è tanto competere con FI, quanto andare a riprendere 10 milioni di persone che si riconoscevano nell’area moderata e si sono ritrovate a votare Cinquestelle”.

In passato il suo rapporto con Berlusconi è stato altalenante. Oggi com’è?

“Ottimo, del resto mi ha candidato”.