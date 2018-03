[La polemica] Lo spettro pericoloso che aleggia sul Pd e quel paradosso planetario del partito

Nell’uovo di Pasqua del Partito Democratico c’è sempre lui, Matteo Renzi. E sulle consultazioni che iniziano la prossima settimana aleggia ancora una volta uno spettro: il suo. Renzi è un curioso paradosso europeo, ma forse addirittura planetario.

In tutto il mondo, infatti, in politica vige una regola spietata ma ineluttabile: chi perde va a casa, ed è costretto a lasciare il controllo del partito ad altri. È successo in Europa - tanto per fare dei nomi - a leader degnissimi e carismatici come Oscar Lafontaine, come Felipe Gonzales, come Gerard Schroder, come Andreas Papandreu, come Lionel Jospin, che solo una settimana dopo la sconfitta della sua “Gauche plurielle”, in Francia, era in fila a Palermo per visitare un museo, da privato cittadino.

Renzi, al contrario, malgrado la disfatta, continua ad esercitare un controllo ferreo sul Partito Democratico, come si è visto anche nella vicenda surreale della nomina dei capigruppo di Camera e Senato, dove entrambi i due eletti - Graziano Del Rio e Andrea Marcucci - sono uomini che a vario titolo provengono dalla sua corrente. È stato quasi patetico il giochino che si è svolta alla Camera, dove il reggente del Pd Maurizio Martina ha dovuto minacciare le dimissioni per ottenere di passare dalla nomina di un ultra-falco renziano, a una colomba renziana, e dove il capogruppo è stato votato per acclamazione, pur di celare le differenze interne tra gli eletti e chi guida il partito.



Renzi - non c’è dubbio - in questi anni ha dominato la politica del centrosinistra. Ma, è altrettanto incontestabile, malgrado la grande indulgenza di cui ha goduto (e di cui continua a godere) nel giudizio dei media, dopo una ottima vittoria alla elezioni europee del 2014, ha perso - più o meno rovinosamente - qualsiasi sfida abbia affrontato: ha perso persino il referendum sulle trivelle (anche se è riuscito a fargli mancare il quorum), ha perso tre turni consecutivi di elezioni amministrative (anche se ha sempre detto che lui non c’entrava, “Aspettate le elezioni politiche, quando saró in campo io!”), ha subìto una vera e propria disfatta il referendum Costituzionale (“Non è che mi dimetto: se perdo me ne vado proprio a casa e lascio la politica”), ha perso regioni rosse come la Liguria e l’Umbria, capitali italiane come Roma e Torino, ha perso nelle roccaforti del Pd come Marche ed Emilia Romagna, ha ridotto il suo Pd ad un “partito Ztl” che riesce a prevalere solo nei collegi del centro storico delle città di Roma, Torino e Milano (le uniche dove abbia vinto dei collegi, al di là di alcune zone di Toscana ed Emilia).

Da qui la battuta virale circolata in rete, che se si togliesse il blocco della circolazione per le auto che vengono dalla periferia il Pd “inizierebbe a perdere pure lì”. È un paradosso, ovvio, ma è quello che meglio di ogni altro dato rivela plasticamente la mutazione genetica (e quindi elettorale), di un intero partito, che prima vinceva nelle periferie, e adesso vince solo ai Parioli, a Brera o nella Collina sabauda.

In questi anni, e in questi giorni, Renzi è riuscito a costruire un perfetto meccanismo vittimistico per scoraggiare la semplice constatazione di questi innegabili fatti: 1) “Accade anche in tutta Europa”. 2) “Non capisco perché mi odino così tanto”. 3) e il buon vecchio “Contro di me lavora il partito dei gufi”, Eccetera eccetera eccetera. Non esiste più la politica, con le sue ragioni, come se la leadership fosse un fatto personale, un patrimonio privato, e il Pd una sua personale proprietà.

Resterà nella storia il suo discorso delle “non dimissioni”, che dopo la sconfitta ha prodotto su La Repubblica (non per colpa del quotidiano, ma per la necessità di spiegare) il titolo grottesco: “Renzi: lascio ma non me ne vado”). Ed il titolo di La Repubblica, infatti, è stato profetico: Renzi ha lasciato formalmente la segreteria, ma non ha lasciato il potere. Tant’è vero che ha dettato la linea di auto-isolamento del partito che tutt’ora i suoi eletti stanno seguendo, alimentando un po’ di propaganda consolatoria tra una base ha da anni non discute mai delle sconfitte (ma questo è un altro tema).

Renzi ha portato il centrosinistra (nel suo complesso) - e qui torniamo ai fatti non contestabili - al minimo elettorale mai raggiunto dal 1948 ad oggi, ha portato la rappresentanza parlamentare del centrosinistra al minimo di eletti mai raggiunti nella sua storia (Pierluigi Bersani aveva eletto 300 deputati, lui è arrivato ad un terzo).



Ha portato la coalizione di centrosinistra al minimo mai raggiunto nella storia. Achille Occhetto perse sfiorando il 35% con i Progressisti e la sua “gioiosa macchina da guerra fu considerata una catastrofe: aveva raccolto oltre dieci punti in più del Pd e del centrosinistra di Renzi.

Si dirà: ma allora come, e perché, l’ex leader mantiene il suo ferreo controllo sul partito? In primo luogo in virtù di un trucco. Prevedendo la Caporetto, infatti, Renzi ha imposto al parlamento una legge che lo portava alla sconfitta certa (così è stato) e addirittura ne esaltava gli effetti, ma che grazie alle liste bloccate gli ha consegnato la maggioranza degli eletti.

Nel parlamento uscente c’erano circa 120 Franceschiniani e circa 60 Orlandiani, in quello nuovo, fra gli uni e gli altri, non arrivano e 15 eletti. Il leader che sapeva di perdere, insomma, ha usato la sua posizione dominante per opzionare la composizione dei gruppi parlamentari. Ha lasciato in eredità ai suoi successori un partito con nove milioni di debiti (prodotti dalla disastrosa campagna referendaria) e un battaglione di funzionari cassaintegrati, ma ha lottato disperatamente per assicurarsi il controllo dell’ultimo gettito economico rimasto: quello degli eletti e dei contributi di Camera d Senato ai suoi gruppi. L’ultima cassaforte della politica.



Per Renzi la sconfitta si legge in un altro modo, rispetto al punto di vista dei suoi elettori: il Pd ha perso 200 eletti alla Camera, ma in questa Strage lui può essere soddisfatto perché i suoi nominati, gli uomini della sua componente personale, sono passati, almeno sulla carta, da 55 a 90. Da mesi esiste dunque un conflitto di interessi solare, fra le esigenze del Pd e gli interessi del partito del leader, fra chi dovrebbe pensare come tornare a vincere, e chi fa piani per gestire le sconfitte.



Il partito tracolla, il leader sconfitto aumenta il suo controllo e la sua influenza, e per questo motivo - ovviamente - non lascia: dice di essere solo “un senatore dell’Impruneta”, ma piazza persino il suo fedelissimo Ettore Rosato nell’unica poltrona istituzionale conquistata alla Camera.

Qui però voglio stupire i cervelli semplici, il fan club di Rignano, i poveretti e i troll addolorati, tutti quelli che accusano di essere “ossessionati da Renzi”, gli incauti che provano a ricordare, e a ragionare, su questa impressionante sequenza di disfatte.



Solo chi odia il Pd (e il centrosinistra) infatti, può sperare che quel partito continui a navigare con questo capitano e su questa rotta. Un elettore di centrodestra o del M5s, infatti, non potrebbe che rallegrarsi se la guida del Pd restasse nelle mani del giglio magico: un elettore progressista, invece, non può che sperare che nasca il cantiere di una nuova coalizione (che torni competitiva nei collegi) e farsi delle domande sui presunti oppositori del “senatore di Pontassieve”.

Parliamo per un attimo di loro: cauti, pavidi, timorosi della propria ombra, balbettanti (e forse - alcuni di loro - anche compromessi con la sua gestione), tutti gli avversari di Renzi aspettano che qualcuno regali loro lo scettro del potere per grazia ricevuta.

Il ministro Minniti cita Majakoskj e fa analisi-nostalgia da comitato centrale del tempo che fu. Prodi borbotta. Letta rosica ma invita a votare. L’ex fotocopia Gentiloni affida ai retroscena giornalistici il suo sconcerto nelle telefonate con Matteo che lo strapazza. Emiliano oscilla fra le giornate modalità “Che Guevara” e quelle da Cacicco Pugliese. Orlando mal osteggia. Zingaretti ha annunciato la sua candidatura alle primarie e poi non si è presentato nemmeno in direzione a fare un intervento. Del simpatico Martina ho già detto.



Tutti rifuggono la battaglia, tutti aspettano che la mela cada loro tra le mani quando il tempo, lo struggimento e il processo di dissipazione di una intera classe dirigente lo renderà possibile. Ebbene, questi dirigenti, che secondo i parametri della vecchia politica potrebbero persino pensare di comportarsi in maniera razionale e prudente non hanno capito che qualcosa è cambiato in lodo irrevocabile dopo il 5 marzo, che per loro di tempo non c’è n’è più.



Al prossimo turno (se per esempio M5s e Lega scegliessero di approvare una riforma di legge a doppio turno di collegio prendendo la proposta depositata dal Pd), il Pd potrebbe rischiare, almeno tecnicamente, di avere poco più di un pugno di eletti. Il Pd ha perso 2,5 milioni di elettori che hanno scelto di votare M5s e non si pone nemmeno l’obiettivo di recuperarli, come se li considerasse persi per sempre.

Tuttavia la colpa di questa deriva non è dell’uomo di Rignano ma dei suoi oppositori. Se Renzi ha una dote, infatti, è proprio quella di essere un combattente: che in una sola arte è rimasto insuperabile, quella dello sterminio dei suoi insipidi avversari. Alla fine, se la dialettica del Pd si riduce al vorrei-ma-non-posso, sarebbe quasi meglio che i maggiorenti del Pd estraessero dall’uovo di Pasqua il Matteo che ci hanno trovato dentro, e lo issassero sulla vetta del Nazareno come un cadavere risorto.

Se Renzi continua a governare il partito, infatti, è bene che ne ritorni presto il segretario, anche formalmente, rendendo le cose più chiare per tutti. Se questo accadesse, però non c’è dubbio che diventerebbe per sempre il partito di Matteo, il Pdr a cui l’ex leader lavora da anni, perché sia modellato a propria immagine e somiglianza.

È altrettanto certo che un partito siffatto non sarebbe più il centro di una alleanza, il partito cardine del centrosinistra, un partito a vocazione maggioritaria: diventerebbe piuttosto un partito giglio-magico destinato a raccogliere un pugno di voti fra il 5% e il 9%. Un partitello Craxiano minore destinato a gratificare gli amici del re barbarico e a garantire la vittoria dei Salvini e Di Maio, come una polizza assicurativa.