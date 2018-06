Olimpiadi 2026, Fraccaro: siano sostenibili, valuteremo dossier

Roma, 23 giu. (askanews) - "A breve il Coni dovrà individuare il progetto della città che eventualmente rappresenterà l'Italia per la candidatura alle Paralimpiadi e Olimpiadi invernali del 2026. Mi preme sottolineare che un evento dai costi troppo elevati non coinciderebbe con le priorità del Paese. Abbiamo bisogno di investimenti produttivi e modelli economicamente virtuosi, a basso impatto ambientale, puntando sulla rigenerazione e il riuso degli impianti. La sfida tra territori sia per il minor consumo di suolo e non per una mera logica speculativa, nell'ottica di un evento incentrato sulla sostenibilità economica e ambientale. Aspettiamo comunque di vedere i vari dossier per le valutazioni definitive". Lo dichiara il ministro per i Rapporti con il Parlamento e la Democrazia diretta, Riccardo Fraccaro.