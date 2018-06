Nave Ong imbarca migranti, Salvini: 'Scordatevi l'Italia'

Roma, 30 giu. (AdnKronos) - Continua la stretta sulle Ong nei porti da parte del Viminale. "La nave Open Arms, di Ong spagnola con bandiera spagnola, si è lanciata poco fa verso un barcone e, prima dell’intervento di una motovedetta libica in zona, ha in tutta fretta imbarcato una cinquantina di immigrati a bordo - scrive su Facebook il ministro dell'Interno,Matteo Salvini- Questa nave si trova in acque Sar della Libia, porto più vicino Malta, associazione e bandiera della Spagna: si scordino di arrivare in un porto italiano. Stop alla mafia del traffico di esseri umani: meno persone partono, meno persone muoiono".