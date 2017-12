Montanari: 1.500 nuovi mezzi Ama a Roma

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - "Ben 200 milioni di investimenti nei prossimi quattro anni per acquistare oltre 1.500 nuovi mezzi per Ama che sostituiranno progressivamente quelli più vecchi. Da subito, avremo 130 mezzi a noleggio e, tra gennaio e maggio 2018, 150 nuovi mezzi entreranno in servizio. L'azienda di raccolta e smaltimento dei rifiuti di Roma rinnova la propria flotta di automezzi per rendere la città più pulita". Lo annuncia su Facebook l'assessore all'Ambiente di Roma Pinuccia Montanari.