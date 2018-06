“Serve fame di cultura, giovani rinuncino a un paio di scarpe”, il ministro del governo giallo-blu vuole cancellare il bonus cultura

Polemica per le parole del ministro dei Beni Culturali Alberto Bonisoli che, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha espresso delle perplessità sull'utilità del concedere ai giovani il cosiddetto Bonus cultura, che ammonta a 500 euro. "In alcuni casi - ha spiegato il ministro del governo ‘giallo-blu’ - era meglio spendere diversamente i soldi. Penso alla 18 App, i 500 euro in buoni da far spendere ai diciottenni. Vale 200 milioni... Meglio far venire la fame di cultura ai giovani, facendoli rinunciare a un paio di scarpe".

Insorge il Pd

La prima replica, molto dura, è arrivata dalla deputata Pd Anna Ascani: "Il ministro Bonisoli persevera in un atteggiamento irresponsabile e svilente nei confronti di 18App, ma soprattutto dei nostri giovani. E' delirante arrivare a dire che sarebbe più educativa per un ragazzo la rinuncia a un paio di scarpe per permettersi i consumi di cultura che avere 18App. Come se tutti i ragazzi in questo paese potessero permettersi i consumi culturali, come se non fosse responsabilità pubblica educare alla cultura. Il sospetto è che il Ministro Bonisoli cerchi goffamente un motivo qualsiasi per tagliare i fondi a 18App, visto che il suo partito ha promesso ingenti tagli delle tasse fortemente classisti”.

“Bonisoli e la Lega - aggiunge la giovane deputata dem - abbiano il coraggio di dire questo, invece che sperticarsi in penose lezioni paternalistiche su come si educherebbero i ragazzi alla cultura. Sul mantenimento di 18App, ovviamente, il Partito Democratico darà battaglia insieme al mondo della cultura e ai tanti ragazzi e ragazze che per la prima volta hanno visto un governo scommettere su di loro. E che ora dovrebbero pagare il costo delle promesse irrealizzabili della coppia Salvini-Di Maio".

Sulla stessa lunghezza d'onda anche Confindustria

"I numeri - evidenzia Marco Polillo, presidente di Confindustria Cultura Italia - dicono che quasi 800 mila ragazzi hanno speso ad oggi oltre 260 milioni di euro, tra libri, musica, concerti, cinema, musei, teatri, eventi culturali e altro. Per un Paese che, secondo i dati Istat, è molto indietro sul piano dei consumi culturali e dei prodotti creativi, ci sembra un segnale incoraggiante, perché oltre alle necessarie politiche di incentivazione dell’offerta, è fondamentale una progettualità di sostegno alla domanda”.

Sul tema sarà presto chiamato ad esprimersi il governo Conte.