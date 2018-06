Migranti, Meloni: no guerra a Libia ma accordo per blocco navale

Roma, 22 giu. (askanews) - "Conte deve andare in Europa a chiedere il blocco navale di fronte alle coste libiche". Lo ha detto Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, intervenendo a Agorà, su Rai 3.Il blocco navale, ha spiegato, "deve essere fatto in accordo con i governi libici" aprendo poi lì "gli hotspot e decidere chi ha diritto di essere distribuito tra i 27 paesi europei"."Io non voglio la guerra diplomatica con la Libia - ha rilevato Meloni - voglio trattare come si è sempre fatto e come ha fatto il ministro Minniti, timidamente, con qualche risultato".Insomma nessun atto di aggressione verso la Libia, ha chiarito anche se, ha aggiunto, "mandare da noi 600mila migranti in sei anni non è atto di aggressione?".