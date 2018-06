Migranti, Boldrini contestata in aula. Fico: basta sbraitare

Roma, (askanews) - "Signor Presidente del Consiglio che non c'è, questo fenomeno diventa emergenza quando ci sono governi come il suo che invece di risolverli, i problemi, li aumenta, che invece di cercare soluzioni su scala europea, litigano con tutti e si isolano. Invece di tessere alleanze, incrementano il numero degli avversari contro cui inveire. In Libia al Ministro dell'Interno glielo hanno detto chiaro e tondo, come già avevamo fatto noi: gli hotspot in territorio libico non li vogliono. Caro Salvini, benvenuto nella realtà! Le soluzioni sono più complesse dei suoi slogan elettorali". Lo ha detto Laura Boldrini, deputata di Leu, in Aula alla Camera annunciando il voto contrario del suo gruppo alla risoluzione della maggioranza in vista del vertice del Consiglio europeo.L'ex presidente della Camera è stata vivacemente contestata mentre l'attuale presidente Roberto Fico cercava di tacitare gli oppositori: "Non è modo sbraitare così. Per favore, stiamo dando uno spettacolo inutile, per favore".