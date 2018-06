Cateno De Luca nuovo sindaco di Messina: dalla protesta in mutande agli arresti all’elezione a primo cittadino

Vince il sindaco in mutande. Il suo primo atto dopo il clamoroso successo elettorale è stato quello di ringraziare la Madonna e di recitare il Padre nostro insieme con i suoi sostenitori. Oltre cinquemila persone hanno acclamato la notte scorsa il neo sindaco di Messina Cateno De Luca, deputato regionale, ex Udc fondatore del movimento Sicilia Vera, che ha conquistato la poltrona di primo cittadino con 47.835 voti e una percentuale del 65,28%.

L'altro candidato al ballottaggio, Dino Bramanti ha ottenuto 25.442 voti con il 34,72%. Una sfida tutta interna al centrodestra che si è risolta con una vittoria schiacciante di quello che appariva alla vigilia come un outsider. Il neo sindaco, atteso da una folla festante sotto la sua sede elettorale, ha voluto immediatamente deporre una corona di fiori ai piedi della statua della Madonna che domina lo Stretto, davanti alla quale si è inginocchiato recitando una preghiera. Una seconda corona di fiori l'ha deposta ai piedi del monumento ai caduti.

Infine ha pronunciato un discorso di ringraziamento agli elettori davanti Palazzo Zanca, sede del Municipio, iniziato recitando un Padre Nostro insieme ai suoi sostenitori. De Luca, che adesso si dimetterà da parlamentare regionale, è molto conosciuto, oltre che per le sue vicissitudini giudiziarie e per le diverse inchieste in cui è coinvolto, anche per le sue iniziative clamorose, tanto da essere soprannominato "Scateno". La più originale risale al 2006, quando si presentò in sala stampa all'Ars seminudo, avvolto solo nella bandiera della Sicilia e con in mano la bibbia e un pinocchio per protestare contro il presidente Gianfranco Miccichè.

Nel suo discorso di ringraziamento agli elettori De Luca ha rimarcato la volontà "di essere il sindaco di tutti e di trovare un'ampia sinergia con il consiglio comunale per il bene della città nel tentativo di far rinascere Messina". "Iniziare una rivoluzione - ha aggiunto - può essere facile, il difficile è portarla avanti. Ed è quello che noi ci impegneremo a fare".

Al termine suo discorso il neo sindaco è entrato a Palazzo Zanca, accompagnato dalla moglie, Giusy Gregorio, e dai figli, Gabriele e Verdiana, ed ha presentato la squadra degli assessori. Adesso per Messina dopo l'epoca di Renato Accorinti, il sindaco pacifista che si presentava alle cerimonie ufficiali in sandali e indossando la t-shirt con la scritta "Free Tibet" si inaugura ufficialmente l'era di "Scateno" De Luca.