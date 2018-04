Meloni: Salvini spieghi a Di Maio che centrodestra non si divide

Roma, 9 apr. (askanews) - "Quello che conta è il comunicato al termine dell'incontro ad Arcore. Abbiamo concordato che spetta al centrodestra formare il governo. Di Maio se ne faccia una ragione. Salvini vuole incontrare e discutere con Di Maio? Lo faccia e gli spieghi bene che non riuscirà a dividerci. Saranno i Cinque Stelle a dover decidere cosa vogliono fare". Lo dice la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, intervistata da La Stampa.Quando i tre leader del centrodestra incontreranno insieme il capo dello Stato Sergio Mattarella, al termine "parleremo tutti e tre. Inizierè Salvini, poi io e Berlusconi. Del resto nelle delegazioni composite, formate da tre partiti come in questo caso, è naturale e giusto che ognuno prenda la parola".Sull'ipotesi di un governo M5s-Pd, Meloni commenta: "Sarebbe veramente assurdo, fuori dal mondo che i partiti che sono arrivati secondo e terzo, cioè M5S e Pd, possano governare insieme e mandare all'opposizione il centrodestra premiato dagli elettori con il 37%. È ora di finirla con gli esecutivi che nascono da inciuci e da operazioni di palazzo".