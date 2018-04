Meloni a Berlusconi: problema è la legge elettorale che ha votato

Roma, 20 apr. (askanews) - "Il problema non è che 'gli italiani hanno votato male', il problema è che qualcuno ha votato una legge elettorale schifosa che non poteva dare una maggioranza al Paese". E' secca la replica che Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, ha riservato alle parole del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi.Parlando a Tolmezzo, in provincia di Udine, dove è impegnata nella campagna elettorale per le regionali del Friuli Venezia Giulia, Meloni ha aggiunto: "Ognuno si deve prendere la responsabilità delle scelte che ha fatto perché Fratelli d'Italia quella legge non la votò, denunciando che ci sarebbe stato il rischio di non avere una maggioranza. Se avessero accolto le nostre proposte, come il maggioranza al 37%, il 5 di marzo noi avremmo avuto un governo di centrodestra", ha concluso.