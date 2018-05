Mattarella concede 24 ore, Salvini-Di Maio trattano per governo

Roma, 9 mag. (askanews) - Si tratta ma "ancora siamo lontani" e le elezioni a breve restano ancora "possibili" se non "probabili". Sono questi gli umori fra i parlamentari leghisti, dopo il summit fra Luigi Di Maio e Matteo Salvini e la nuova "proroga" concessa dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha fatto sapere di aver ricevuto la richiesta di ulteriori 24 ore dagli esponenti della Lega e del Movimento 5 stelle.Il pressing su Silvio Berlusconi, che ancora martedì sera aveva smentito la volontà di un appoggio esterno di Forza Italia a un governo "giallo-verde", trapela dalle dichiarazioni di alcuni esponenti azzurri. Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti parla in mattinata di possibile "astensione benevola". E l'ex capogruppo Renato Brunetta lascia trapelare uno scenario simile: "Se nascerà un governo Lega-M5s Forza Italia si comporterà come fece il Carroccio nel 2011 e nel 2013, resterà fuori dall'esecutivo ma non metterà in discussione l'alleanza di centrodestra".A Brunetta fanno eco le parole di Salvini. "Qualunque cosa accade non si rompono alleanze, non si tradisce il patto con gli italiani. Questo è un prerequisito", avverte il leader leghista. "Ci sono possibilità? Sì, ma non gioco i numeri al lotto. Devo parlare ancora con Di Maio e con Berlusconi, e non c'è una risposta definitiva da nessuno dei due", sottolinea, sottolineando che ancora "occorre parlare di programmi, di cose da fare, tasse, lavoro, pensioni, immigrazione, scuola. Come San Tommaso, mi fido ma voglio toccare con mano. Quando avrò parlato con tutti, cosa che non ho ancora fatto... Mentre qualcuno si è arreso, noi ci stiamo provando fino in fondo. Ma non è fatta, se fosse fatta lo direi ma siccome non vendo fumo...".Se per il leder del Carroccio tocca a Berlusconi e Di Maio dare il via libera definitivo al nuovo assetto in Parlamento, il capo politico del Movimento 5 stelle restituisce il cerino al suo interlocutore: "Io - spiega - sto organizzando la campagna elettorale, vediamo cosa succede in queste 24 ore. Noi abbiamo chiesto 24 ore al presidente Mattarella. Ora sta al centrodestra, sono dinamiche loro. Io non ho disdetto il biglietto per domani, ho un treno alle 7.50".