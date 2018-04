[L’inchiesta] 80 mila in strada tra ricatti e proposte di legge. Ecco la mappa della prostituzione 60 anni dopo la legge Merlin

“... La mia legge sulle case... Ne parlano ancora?!”. Esordiva così Angelina Merlin, detta Lina, in un’intervista a Oriana Fallaci su L’Europeo nel 1963. “Come no, senatrice”, ribatteva la giornalista. “È tornato a essere uno degli argo­menti del giorno per gli italiani, che la presero per un dispetto. E si lamentano, s'agitano, s'inquietano”. Allora come ora: "Regolamentare e tassare la prostituzione come nei Paesi civili, riaprendo le 'case chiuse'", twittava qualche giorno fa il segretario della Lega, Matteo Salvini. Quasi non fossero passati 60 anni. “Sai che novità”, sorride Pia Covre, fondatrice con Carla Corso del Comitato per i diritti civili delle prostitute, da anni attiva anche nelle reti internazionali. “Tutti vorremo mettere mano alla questione. Ma certo non in campagna elettorale: è una speculazione per fare voti, non mi piace”. “Vorremmo regolamentare la prostituzione, metterla sotto il controllo dello Stato, con controlli medici e pagamento delle tasse, a beneficio delle prostitute ma anche dei clienti e della sanità pubblica”, dice da Casapound Italia Simone Di Stefano a Radio Radicale. “Le schediamo di nuovo?”, risponde dal 1963 Lina Merlin in quell’intervista. “Diamo loro di nuovo quella tessera che Benito Mussolini chiamava ipocritamente sanitaria e che era peggio di una condanna a vita, di un marchio sulla fronte degli schiavi?”.

“C’è molto di irrazionale quando si parla di prostituzione”, chiosa Pia Covre. “Negli uomini penso perché sono clienti e cattolici. Nelle donne penso sia paura”. La legge 20 febbraio 1958, n. 75, “Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui”, nota come legge Merlin, introduce il divieto di gestione delle case di tolleranza e quello di registrazione, schedatura e controlli sanitari obbligatori. “Abolisce i regolamenti”, dice Giorgia Serughetti, ricercatrice dell’Università Milano-Bicocca e autrice del saggio “Uomini che pagano le donne”, “che consentivano di controllare e contenere la prostituzione nelle case di tolleranza, regolavano la vita delle prostitute in maniera minuziosa: dai compiti che dovevano performare al numero di clienti, e prevedevano la registrazione delle prostitute presso la pubblica sicurezza”.

Un sistema di controllo “fondato sull’idea che la prostituta fosse un soggetto pericoloso e la prostituzione un male necessario per il benessere sessuale degli uomini”. Da conservare e non proibire, “ma con il controllo dello Stato affinché non fosse un ‘danno’ per la società”, controllando la salute delle prostitute che quando venivano trovate positive a malattie veneree dovevano essere chiuse nei sifilocomi”. Le prostitute “non erano cittadine. Pensa che, nella prima formulazione del diritto di voto alle donne, erano escluse”, prosegue Serughetti.

Quando vengono chiuse, alla mezzanotte del 20 settembre 1958, le case di tolleranza sono 560 in tutta Italia e ospitano circa 2.700 prostitute. “Come legge era discreta”, dice Pia Covre. “All’epoca la situazione era terribile. Ma ha delle pecche gravi: tra tutte, il fatto che gli alberghi non possono darci una stanza”. Pia ha fatto questo lavoro per tutta la vita. “Ne avrei potuto fare altri, ma questo è quello che mi ha soddisfatta di più. Decidevo io quanto valevo”, racconta durante il convegno “Sex Work is Work” alla Casa Internazionale delle Donne di Roma. “Sono stata fortunata”, dice. “Mai aggredita, no. Solo una volta derubata, niente di che”. Il problema era un altro: “Le forze dell’ordine, che pretendevano di tutelarmi. Mi sono battuta tutta la vita per affermare la mia libera scelta”.

La legge Merlin introduce il reato di sfruttamento della prostituzione e quelli di induzione e favoreggiamento. L’incontro consensuale (tra adulti, in caso di minorenni c’è il reato di prostituzione minorile) è consentito. “Ha fatto sì che la prostituzione potesse essere esercitata sulle strade o in un appartamento di cui si abbia la legittima proprietà o la possibilità di esercitare indipendentemente”, aggiunge Giorgia Serughetti. “C'era l'idea di un soggetto autonomo. Ovviamente questa è una finzione: soprattutto quando si esercita al chiuso, è facile che ci siano delle figure che in qualche modo concorrono. È uno dei punti problematici”. Nei decenni successivi la prostituzione, dice Serughetti, diminuisce. “Sono gli anni del boom: parecchie donne italiane trovano un altro lavoro. Grazie alla cancellazione dai registri, molte prostitute si sposano”. Tra la fine degli anni ‘70 e gli anni ‘80 arrivano le straniere - le prime sono transessuali e poi donne latino-americane. “E le strade si ripopolano”.

Cresce in parallelo, dagli anni ‘90, il numero delle proposte di legge per la riforma della Merlin. Con l’idea di “riaprire le case” per togliere la prostituzione dalle strade. Sono anche gli anni in cui le migrazioni cominciano a mettere sotto agli occhi di tutti la tratta e lo sfruttamento sessuale. E poi c’è il femminismo, attraversato dalla messa in discussione della prostituzione come istituzione del patriarcato, e l'attivismo delle organizzazioni per i diritti delle e dei “sex worker”, “la voce più inascoltata”.

La prostituzione è cambiata come il mondo, racconta Pia Covre. “E come tutto il resto del lavoro. Con la tecnologia. Cambiano i modelli di lavoro sessuale. Le donne continuano a essere la maggioranza: come del resto in tutti i lavori meno qualificati”, dice Pia. “Ma non esistono solo le prostitute che vediamo in strada: ci sono maschi, femmine, transgender”. È difficile definire “quanta prostituzione sia libera e quanta sfruttata, perché in Italia i dati sono parziali, a volte inventati”, dice Giorgia Serughetti. “Non è vera la rappresentazione per cui c’è prostituzione solo nelle strade e la si deve portare al chiuso: una metà del mercato lo è già”, dice Pia Covre. “Né il problema delle vittime di tratta e sfruttamento, soprattutto nelle strade, si risolve portando la prostituzione al chiuso”, aggiunge Serughetti.

Secondo la prima mappatura nazionale della prostituzione di strada (http://www.cnca.it/comunicazioni/comunicati-stampa/2883-prima-mappatura-nazionale-della-prostituzione-di-strada) svolta nel 2017, le persone che si prostituiscono, registrate in un giorno per strada, sono principalmente maggiorenni (il 5,1% minorenne) e più dell’80% è donna. Il dato complessivo è di 3.280 persone osservate: vengono principalmente da Europa e Africa, seguite da Centro e Sud America e Asia. Le persone italiane in strada rappresentano il 2,7%. Le transessuali sono il 17,8% (di cui più del 60% si prostituisce nel Nord Italia) e gli uomini l’1%. La prostituzione in strada si registra soprattutto nelle grandi aree metropolitane, Milano e Roma in testa. Come regioni al primo posto c’è la Lombardia, seguita da Emilia Romagna, Veneto e Lazio. “Faccio sempre una proiezione, calcolando che ci potrebbero essere altrettante persone che non sono uscite quel giorno”, dice Pia Covre. “Quindi diciamo che il totale è 8mila. Se a queste aggiungi un altro terzo - perchè alla mappatura mancano alcune zone dell'Italia - si può arrivare a 11mila presenze di lavoratrici sulle strade. Da un nostro calcolo rappresentano il 40% del totale fra strada e al chiuso. Al massimo quindi arriviamo a 40mila persone: molto al di sotto di quelle che dicono certe associazioni e i media che vanno loro dietro”.

Sono 25mila le vittime di tratta liberate fino ad oggi secondo il dipartimento Pari Opportunità della presidenza del Consiglio. Nella maggior parte dei casi “si tratta di persone sfruttate sessualmente, schiave del lavoro e delle economie illegali, costrette all’accattonaggio”. Un migliaio sono le donne, gli uomini e i minori che ogni anno entrano nei sistemi di protezione e di assistenza. Nel 2016 erano 1172 (di cui 111 minorenni), più della metà sfruttata a fini sessuali. Di queste, l’81,4% sono donne, per lo più di nazionalità nigeriana (59,4%), romena (7,4%), marocchina (5,3%) e albanese (3,6%). Per l’associazione Comunità Papa Giovanni XXIII le vittime di tratta a fini di prostituzione in Italia oscillerebbero tra le 75mila e le 120mila, con più di 3 milioni di clienti e un giro d’affari di circa 90 milioni di euro. Ma “parlare di 70mila schiave sessuali è una situazione da caschi blu”, dice Giorgia Serughetti. “È più realistico che si tratti di 70mila persone che esercitano la prostituzione, non di schiave sessuali. Alcune delle stime fatte molti anni fa registravano situazioni di grave sfruttamento per un segmento del 7-8% del totale”. Le altre non sono indipendenti ma “in gran parte in quella posizione che chiameremmo di ‘prostituzione negoziata’: hanno qualcuno che ne sfrutta proventi e lavoro ma negoziano la loro posizione. Fare dei distinguo mi sembra intelligente, se vogliamo capirne qualcosa”.

"Ah! Questo Paese di viriloni che passan per gli uomi­ni più dotati del mondo e poi non riescono a conquistare una donna da soli!", diceva Merlin a Fallaci. Sui clienti gira da anni una cifra: 9 milioni. “Una leggenda metropolitana”, dice Giorgia Serughetti. “In realtà probabilmente parliamo di 2 milioni e mezzo di persone. Non sono pochi, se consideriamo la fascia di età tra i 15 e i 64 anni: 1 uomo su 8”. E chi sono? “Tutte le categorie. Dal professionista al padre di famiglia al giovane”, racconta Pia Covre. “Compresi gli immigrati, che giustamente sono giovani”: non solo offrono sesso, ma “in alcune circostanze consumano anche”. È sui clienti che in Europa - assai meno in Italia - si è spostato il dibattito, spiega Giorgia Serughetti, “come parte di un discorso femminista di carattere istituzionale che ha ribaltato l’ordine delle responsabilità”. Il ragionamento è: siccome esistono i clienti, esistono le prostitute ed esiste soprattutto la tratta. Quindi bisogna colpire la domanda. Un discorso iniziato nel 1999 in Svezia. “La legge svedese è sicuramente innovativa: introduce per la prima volta sanzioni per chi acquista servizi sessuali e non a chi li offre, che invece viene considerato indistintamente come vittima”. Norvegia, Islanda e recentemente la Francia hanno seguito l’esempio, e nel 2014 l’Ue ha votato una risoluzione che invita i paesi europei a seguire il modello nordino. “Dall’altra parte abbiamo paesi come Olanda, Germania, Svizzera che ritengono più efficace un approccio pragmatico che mira a tutelare diritti e libertà di chi si prostituisce e ridurre il danno”.

L’Italia si trova al bivio: una ventina sono stati i disegni di legge presentati nella legislatura appena conclusasi. E diviso è anche il mondo femminista, “spaccato”, dice Serughetti, “su due visioni completamente diverse: da una parte la decriminalizzazione, dall’altro la criminalizzazione del cliente”. In Italia fatica a prendere piede il discorso della criminalizzazione del cliente. “Da noi c’è una cultura maschile molto forte nei media e nelle istituzioni che fa argine”, dice Serughetti. “Sono contraria al modello svedese, ma la ragione per cui non trova favori in Italia è una brutta ragione: il cliente resta colui che non si deve discutere e si sa che portando avanti questo discorso si perdono valanghe di voti”. Nel 2009 Mara Carfagna “aveva già presentato una legge che aveva come obiettivo quello di togliere la prostituzione dalle strade colpendola fortemente e per la prima volta introducendo la punizione per il cliente”. Peccato che “in quegli stessi anni venivano fuori le notizie che il suo capo si intratteneva con le escort: una forte contraddizione all’interno della stessa cultura politica, con una cultura che resiste per cui la prostituzione fa parte della conferma dell’identità maschile”.

Il problema è “di degrado urbano, ma soprattutto per queste donne che vengono sfruttate”, dicono dalla Comunità Papa Giovanni XXIII. “In strada e al chiuso, dove vengono sfruttate ad esempio tante donne cinesi. Anche Salvini l’ha capito”. All’associazione il modello nordico piace: “Noi ci basiamo su principi evangelici, ma di fatto è una legge sulla parità di genere, con una norma che sanziona cliente maschio che sfrutta la condizione della donna”. “Modello svedese? Per carità!”, chiosa al contrario Pia Covre. “Pochi sono i modelli buoni a livello internazionale. Forse possiamo guardare a quello neozelandese, perché è partito con un piede di rispetto sulla partecipazione al processo di decisione delle sex worker”.

Una cosa è certa: i e le sex worker le case non le vogliono. “È ora di intervenire, con una legge leggera che non sia fatta sulle nostre teste. Depenalizzando alcuni reati, lasciando l’autonomia di lavorare e cambiando la moda di criminalizzare le donne”, dice Pia Covre, riferendosi alla possibilità dal 2008 di emettere ordinanze a livello municipale nei confronti del commercio sessuale in strada e nei luoghi pubblici. “Il tema deve essere all’ordine del giorno di un parlamento funzionante, per arrivare a un testo rispettoso dei diritti umani ma anche dei clienti, se vogliamo. Non può essere fatta una legge con un’idea di esclusione sociale e messa al bando dalla società. E neanche di sfruttamento, ovviamente. E pensiamo che naturalmente non vadano aperti luoghi appositi. Le persone che fanno questo lavoro non vanno marginalizzate”.

E poi c’è il femminismo, che sulla prostituzione è spaccato. “Tutte combattiamo da sempre contro qualsiasi tratta, che andrebbe affrontata con interventi concreti”, spiega Barbara Bonomi Romagnoli, giornalista e attivista. “Ma oggi nel femminismo c’è una questione generazionale e di classe sociale e status. E un conto è essere bianca e un conto è essere sex worker arrivata in Italia attraverso le migrazioni”. I nuovi femminismi, dice Barbara, “praticano davvero l’intersezionalità in chiave teorica: si fanno carico delle differenze materiali di vita delle donne che fanno questa scelta. Sono il 2%? Vanno comunque ascoltate. Altrimenti non andremmo ascoltate neanche noi femministe: siamo minoranza, eppure abbiamo cambiato il mondo”.