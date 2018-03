M5S sfonda al Sud, la Lega al Nord.Pd arranca in Regioni rosse

Roma, 5 mar. (askanews) - Il Movimento cinque stelle sfonda in tutto il Mezzogiorno, con cifre che superano non di rado il 40 per cento. Al nord vince il centrodestra, con la Lega che spesso raccoglie il doppio delle preferenze di Forza Italia. Il Pd arranca nelle "regioni rosse" e il centrosinistra rimane primo solo in Toscana. E' la geografia politica di una Italia spaccata in due e sconvolta nei suoi equilibri politici tradizionali che va delineandosi mentre nella notte prosegue lo spoglio dei voti.A leggere, in particolare, i dati del Viminale relativi ai candidati uninominali al Senato, dove sono scrutinati oltre un terzo delle sezioni (25mila su 61.401), emerge che il movimento cinque stelle raggiunge percentuali altissime in tutto il sud: 40,06 in Campania, 42,52 in Molise, 43,31 in Puglia, 40,10 in Basilicata, 40,74 in Calabria, 47,36 in Siclia, ed è primo anche in Valle d'Aosta (27,36) e Marche (34,22).Il centrodestra è la prima coalizione in Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia-Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Umbria, Lazio, Abruzzo, e quasi ovunque il partito di Matteo Salvini supera, se non raddoppia, il partito di Silvio Berlusconi. La Lega supera Forza Italia in Piemonte (23% rispetto a 14,27%), Lombardia (27,84% a 14,44%), Veneto (32,15 a 10,73%), Friuli Venezia-Giulia (26,70% a 11,88%), Liguria (21,02% a 12,95%), Emilia Romagna (20,51% a 10,53%), Umbria (20,37% a 11,74%), Lazio (16,44% a 15,72%), solo in Abruzzo è Forza Italia a battere la Lega (17,14% a 14,07%), mentre al Sud, dove il centrodestra non è la prima coalizione, la Lega, inferiore a Forza Italia, raggiunge percentuali ridotte (3,8 in Campania, 9,67 in Molise, 6,68 in Puglia, 7,45 in Basilicata, 6,09 in Calabria, 5,50 in Siclia).Il Pd rimane primo partito solo in Toscana (31,16%), ma solo nel primo collegio uninonimale, mentre nel secondo il centro-destra è avanti, in Emilia Romagna (ma la coalizione del centro-destra è più forte di quella del centro-sinistra) con il 26,08% dei voti, in Umbria (ma anche qui la coalizione del centro-destra è più forte di quella del centro-sinistra) con il 25,87%, non, ad esempio, in Liguria e nelle Marche.