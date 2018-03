Di Maio pronto a lanciare il programma cui il Pd non può dire di no: ecco i 5 punti fondamentali

Qualcosa si muove all’interno del Pd, agitando le anime dissonanti del recente passato renzista. All’interno del mondo Dem c’è chi considera quella dell’Aventino una posizione discutibile, soprattutto se dovessero verificarsi particolari condizioni. A lasciar presumere una predisposizione al dialogo sono per esempio Dario Franceschini e Andrea Orlando. Il primo parla in occasione della riunione del gruppo alla Camera della necessità di “tornare a discutere…perché il Pd è stato fin troppo silente”. L’altro nota che “non basta l’hashtag di Renzi #tocca a loro. Va bene anche stare all’opposizione, ma bisogna capire che opposizione è: da destra o da sinistra?”. La domanda allora diventa scontata: la disponibilità è in particolare quella di discutere con il M5S? La risposta sembrerebbe essere sì, se è vero che lo stesso Graziano Del Rio, fresco capo gruppo, dà atto ai Cinquestelle di aver permesso al Pd di prendere almeno i vice presidenti nella partita degli uffici di presidenza, sottolineando che parte del Centrodestra invece ha dimostrato estrema chiusura. L’unico determinato a resistere nel fortino, agitando la bandiera dell’opposizione, sembra al momento solo Matteo Renzi con i suoi.

La riapertura del dialogo

Ma a quali condizioni potrebbe riaprirsi un dialogo costruttivo tra grillini e Dem? Di Maio finora non ha mai chiuso definitivamente il discorso neppure con la Lega. Per l’intanto la politica dei due forni può per altro risultare conveniente in chiave pragmatica per la costruzione di un quadro di governo e di conquista della premiership.

La confidenza del consigliere di Bologna

Un chiaro segnale potrebbe provenire tuttavia da una confidenza (resa nota da La Stampa) fatta a un esponente del Pd dal consigliere comunale di Bologna Max Bugani, uno che nell’universo pentastellato conta, essendo uomo molto stimato da Beppe Grillo, considerato braccio destro di Davide Casaleggio nell’Associazione Rousseau, esponente della prim’ora del Movimento e molto influente sui vertici. “Con l’avvio delle consultazioni ai primi di aprile le cose cambieranno – avrebbe detto l'amministratore bolognese - Modificheremo le strategie e saremo più espliciti con il Pd. Il primo giro di consultazioni andrà a vuoto, poi noi e i Dem dovremo per forza parlarci”. E qui potrebbe esserci la svolta: “A quel punto proporremo un programma di pochi punti, magari cinque, che vada bene a entrambi. Dopo di ciò Di Maio farà un passo indietro sulla candidatura a premier. Lui non è mica Renzi, non resterà inchiodato alla poltrona”.

Dario Franceschini con Pier Carlo Padoan e Maria Elena Boschi

Ovviamente è tutta da valutare nei fatti la prospettiva delineata da Bugani, ma potrebbe non essere distante dalla realtà, anche in considerazione delle difficoltà incontrate dalla diplomazia stellata nel dialogo con il leader del Carroccio, riottoso a rompere il cordone con Berlusconi e dunque portatore di un problema enorme per il Movimento. “Se Salvini vuole restare attaccato a Berlusconi faccia pure. Vediamo dove arriva”, ha dichiarato di recente il capo politico dei Cinquestelle. Sotto l’ottica pentastellata quindi, non esisterebbe possibilità alcuna di fare accordi con FI, e del resto Anna Maria Bernini, capogruppo azzurro a Palazzo Madama, ha escluso qualsiasi interlocuzione senza l’ex Cavaliere.

I 5 punti cui non si può dire di no

Ed allora, allo stato attuale, gli esperti del Movimento pare stiano lavorando con lena alla predisposizione di un programma capace di favorire la convergenza con i Dem. Si tratterebbe come riporta più di un organo di informazione di 5 punti fondamentali cari appunto anche al Partito Democratico: una nuova connotazione del Reddito di cittadinanza più ispirata al reddito di inclusione per avviare la discussione, la lotta all’evasione fiscale, il taglio dell’Irap, misure impattanti contro la disoccupazione giovanile, maggiori politiche espansive.

Orlando e Del Rio

Un pacchetto di proposte difficilmente ignorabili da chi si definisce di sinistra”, come ha sottolineato Lorenzo Fioramonti, ministro in pectore dell’Economia di un eventuale governo a guida del M5S.

I motivi a favore e contro l'alleanza con i Dem

Le indiscrezioni del consigliere a 5 stelle bolognese sarebbero in linea con quanto trapelato in ambienti grillini in altre occasioni: se il braccio di ferro con Salvini andrà troppo per le lunghe bisognerà guardare anche dalle parti del Pd. E una certa chiara apertura è stata fatta per altro dallo stesso Di Maio quando ha detto “un Pd che si sottrae al confronto è un freno al cambiamento”. E forse non è senza significato che Repubblica fotografi oggi i motivi di un’eventuale predilezione finale del Movimento per i Dem: “Sarebbero preferibili sia come alleanza da portare al capo dello Stato, sia per le mire europee”. Sembra infatti che in ambito Ue siano tanti “quelli preoccupati” per l’eventualità della Lega al governo, avrebbero osservato dentro il movimento fondato da Grillo.

Preferibile allora una intesa col Pd? Può darsi, ma anche su questo versante le cose non appaiono semplici. Tanto che pensando allo stato attuale del partito retto da Maurizio Martina, e diviso però in molteplici componenti interne, una delle esponenti di spicco dei pentastellati, la parlamentare Giulia Grillo, avrebbe esclamato: “Va bene l’apertura di Franceschini, ma con quale Pd dovremmo parlare? Sono troppi”. La strada verso la formazione di una maggioranza di governo sembra ancora lunga e irta di potenziali sorprese.