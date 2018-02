M5S: Pd attacca Di Maio su 'rimborsopoli

(ANSA) - ROMA, 7 FEB - Il Pd attacca il M5s su un caso di rimborsi europei che sarebbero stati usati da Cristina Belotti, responsabile della comunicazione del gruppo cinque stelle a Strasburgo, per seguire invece la campagna elettorale di Luigi Di Maio in Italia. La notizia apparsa oggi sulla Repubblica ha già scatenato un fuoco di fila da parte dei dem che chiedono le dimissioni del leader grillino. "Aspettiamo di conoscere le risposte grilline, ma soprattutto aspettiamo di vedere cosa fa Luigi Di Maio. Gli segnaliamo, nel frattempo, che in Francia nei mesi scorsi, per una vicenda simile si dimisero tre ministri dell'attuale governo" commenta il senatore dem Stefano Esposito.