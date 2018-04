[Il retroscena] L’illusione dei 5 Stelle: “Il Pd è come una donna sul tacco 12, adora il potere. L’accordo è fatto”

“Il Pd è come una bella donna abituata a stare sul tacco 12…se improvvisamente la costringi ad indossare le ballerine, non sa camminare. Almeno una parte del Pd non sa e non può stare altrove se non al governo, con incarichi di governo. Cioè su tacchi di 12 centimetri. Ecco perché l’alleanza di governo tra noi e il Pd è, per quanto difficile, l’unica possibile”. L’alto dirigente del Movimento 5 Stelle, prima fila dello staff di Luigi di Maio - di cui rispettiamo la richiesta di anonimato - chiude a sera l’ennesima giornata lunga e tormentata. Ieri era anche il 25 aprile, la festa della Liberazione che il movimento post ideologico anche quest’anno non ha celebrato (come la Lega, del resto). Il Pd, invece, era tutto nelle tante piazze che in Italia hanno ricordato dove è nata la Repubblica, la Costituzione e i valori dell’antifascismo. Nella lunga lista delle incompatibilità tra i due partiti che la necessità di dare un governo al Paese vede insieme allo stesso tavolo, c’è sicuramente anche questa.

Questione di opportunità

Dunque ci sarebbero, almeno secondo le argomentazioni da “tacco 12” del dirigente grillino, motivi di opportunità e di potere dietro la svolta del Nazareno. O almeno dietro “il cambio di marcia” deciso, ma non condiviso, dai vertici del Pd di “andare a vedere le proposte dei 5 Stelle”, cioè della società di comunicazione della Casaleggio “perchè così ci ha chiesto il Presidente della Repubblica”. Il dirigente 5 Stelle vede lungo. Assicura che “il premier sarà Luigi di Maio” perché è ovvio che il Pd sarà “socio di minoranza” e dunque non sono nelle condizioni di “chiedere la testa di chicchessia”. Ancora più esplicito: “Volano basso perché sanno di aver perso e se si torna al voto loro rischiano una batosta ancora più grande”. Poi, con fare da Winston Churchill, conclude: “Dovete tutti capire che il Pd di oggi non ha nulla a che fare con quello del 2013. Numericamente oggi siamo noi quello che erano loro. Sanno di non poter comandare e tutto sommato noi stiamo loro offrendo l’opportunità inaspettata di misurarsi con una nuova prova di governo”. Insomma, questa lunga spiegazione resa di sera, sulle scale, a una delle uscite di Montecitorio, la si potrebbe anche intendere così: che i 5 Stelle si comprano il Pd con un pugno di poltrone.

Una certezza? Un’illusione? Un modo per provocare e magari far saltare il tavolo, indigesto per tutti, dell’accordo? “In effetti si può ben immaginare un governo Di Maio con Renzi ministro degli Esteri e Boschi sottosegretario alla Presidenza…” scherza il cronista. La risposta del dirigente è un sorriso largo e gentile. In effetti, No, neppure la fantasia arriva sin lì.

Allungare il mandato di Fico

Il Presidente della Camera ha chiesto di poter fare stamani un nuovo giro di ascolto (alle 11 il Pd, alle 13 i 5 Stelle). Ad entrambi il presidente Fico, dopo aver provato a mettere giù qualche data e scadenze ma non i contenuti di un eventuale accordo di programma (il 2 maggio, la Direzione del Pd e, a seguire, la riunione dei gruppi; stasera stessa quando i 5 Stelle riuniranno i gruppi parlamentari) dovrebbe chiedere il via libera per sottoporre al Capo dello Stato la richiesta di allungare la sua esplorazione. E rinviare così le conclusioni alla prossima settimana, dopo Direzioni e sondaggi interni o tramite piattaforma. Soprattutto dopo il voto in Friuli che per Salvini è sempre stata la vera rispetto alla quale si può tentare di fare un governo “anche in quindici giorni”.

Ora però le certezze dei vertici 5 Stelle, sembrano non fare i conti con quello che sta accadendo all’interno del Partito democratico, a livello parlamentare, di dirigenza e di elettorato di base. Se fossero divisioni sarebbe molto più semplice catalogarle. La verità che ornai nel Pd siamo alle 50 sfumature di Si, No, Forse.

Il sondaggio di Renzi

E’ stata una giornata ricca di dichiarazioni rimbalzate da una piazza all’altra dove è stato celebrato il 25 aprile. Si comincia la mattina a Firenze dove il senatore Matteo Renzi partecipa alla commemorazione in piazza Signoria e, bicicletta alla mano, avvia un sondaggio informale tra quelli che incontra. Nulla di scientifico, ovviamente, e nulla di personale, nel senso che l’ex segretario fa parlare gli altri ma non si sbilancia in prima persona. Però alla fine, tra un sorriso e una battuta, è netta la prevalenza dei No. Incartata tra il serio e il faceto, la notizia piomba all’ora di pranzo su smart phone e ogni altro genere di strumento di comunicazione, via social e via agenzie di stampa. Nessuno può nutrire dubbi su quale sia la posizione del senatore fiorentino: “Tocca a loro, se sono capaci”. Dunque, prima di tutto si dimostri che i primi arrivati il 4 marzo non sono capaci, poi si vedrà. E certo non possono bastare le parole di Di Maio - un leader che forse ha dimostrato di essere quantomeno volubile su alcuni temi chiave - e quelle di Martina per dichiarare chiuso il forno M5s con la Lega e aperto quello con il Pd. Anche perché Giorgetti non ha mai smesso il dialogo con i 5 Stelle. E nonostante Berlusconi faccia di tutto per allontanare i grillini del suo capofila Salvini (“Non è vero che ho detto che i 5 Stelle sono nazisti, ho solo riferito ciò che ha detto un signore” ha detto ieri dal Friuli) e il segretario della Lega ogni volta, con pazienza, cerchi di rimettere in fila le cose (“basta litigi e offese, mettiamoci al tavolo e governiamo”). Anche sulle pagine Facebook dei 5 Stelle l’opzione Pd ha risvegliato e inorridito larga parte del Movimento che guarda a destra. In tutte le chat a cinque stelle si reclama Salvini e ci si stupisce (eufemismo) di questo improvviso, dopo 50 giorni, innamoramento a sinistra.

Martina, parola d’ordine “unità”

All’ora del caffè, dunque, il Pd è alle prese con telefonate e whatsapp. Al sondaggio di Renzi risponde il segretario reggente Maurizio Martina: “Stiamo provando a ragionare della possibilità che due forze importanti che si sono affrontate in maniera serrata provino a incontrarsi per fare cose utili per il Paese. So che questa disponibilità ha un prezzo, costa tanto. Soprattutto è un passaggio stretto per cui c’è bisogno del contributo di tutto il partito, a cominciare da Renzi. Non mi sognerei mai di farlo senza il suo appoggio”.

Eccole qua le due anime del partito, con l’ala trattativista che sembra allargarsi a discapito di quella oltranzista. Fonti 5 Stelle dicono, durante la giornata, che “è tutta e solo tattica, Renzi e Martina fanno finta di litigare, uno fa il poliziotto buono e l’altro quel cattivo”.

Giacomelli: Renzi ritiri le dimissioni

Sarà. Ma intanto un renziano doc come il sottosegretario Giacomelli se ne esce con un appello che spiazza un po’ tutti: “Renzi torni in campo, ritiri le dimissioni e sia il giudice di questa fase”. “E’ giusto convocare la direzione per valutare lo scenario diverso che si è aperto - dice Giacomelli a margine di una cerimonia per il 25 aprile - è doveroso misurarsi con la verifica che chiede il Capo dello Stato, anche se, personalmente, faccio davvero moltissima fatica a vedere le condizioni per un esito positivo. Questo passaggio deve però essere fatto con la serietà e l'impegno che merita chiedendo prima di tutto a Matteo Renzi la disponibilità a rimandare l'apertura della riflessione interna”, cioè il congresso. Intanto l’hastag #renzitorna continua ad essere trending topic su twitter. Insieme all’altro - #senzadime - lanciato il 5 marzo.

Si possono riempire pagine con dichiarazioni in un senso e nell’altro: il capogruppo turboreziano Marcucci è contrario ad ogni accordo (“le distanze programmatiche sono e restano profonde”) e piazza l’assemblea del gruppo al Senato subito dopo la direzione prevista del 2 maggio. Il ministro Calenda conferma di “lasciare il Pd in caso di accordo con i 5 Stelle”. L’ex presidente della Commissione Bilancio Francesco Boccia è invece favorevole. Per lui il tavolo “è già aperto” ed è necessario “dialogare sui temi senza tabù”. Si andrà alla conta interna, sembra inevitabile. Ci sarebbe persino il rischio di una nuova scissione, una vera iattura. Si parla anche di un nuovo “inizio” per Renzi, una sorta di atto fondativo che verrebbe identificato nello strappo rispetto alle avances grilline.

Ma Renzi ha già chiuso il forno con il Pd

Di certo, se Martina ha aperto il forno con i 5 Stelle, Renzi e i suoi lo hanno subito chiuso. Anche se il segretario dice di essere “continuamente in contatto” con l’ex segretario. I numeri, in direzione e nei gruppi, sarebbero dalla parte di Renzi: all’incirca il 70% dei voti in Parlamento (125 voti su 163) e in direzione. L’operazione 5 Stelle decolla solo se i gruppi sono compatti e non ci sono defezioni. Altrimenti non ci sono numeri.

Lo stallo insomma è destinato a continuare. E’ mosso con brio ma senza via d’uscita. Almeno fino all’ingresso nella terza fase, quella che segue la chiusura conclamata e dichiarata dei due “forni” precedenti e quindi, anche, il siluramento di Di Maio premier. Sarà la fase in cui il presidente Mattarella, stufo di rinvii, prenderà in mano la situazione. E in cui potrebbe saltare fuori, di nuovo, l’asse Lega-5Stelle.