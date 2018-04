Di Maio e Salvini prendano nota, il Molise fa scuola sulla legge elettorale: come riscrivere le regole del voto

Potrebbe essere il Molise l'esempio da seguire per la nuova legge elettorale di cui, in un modo o nell'altro, il nuovo governo dovrà farsi carico. Il consiglio regionale di Campobasso ha infatti appena approvato un nuovo sistema elettorale che verrà testato il prossimo 22 aprile, quando si apriranno le urne per rinnovare governatore e assemblea. I punti salienti della nuova legge sono un sistema proporzionale a turno unico con un premio di maggioranza che scatta se la coalizione o la lista raggiungono almeno il 25 per cento. In questo caso chi arriva primo si porta a casa la maggioranza assoluta dei seggi.

In termini numerici, come scrive Il Sole 24 Ore, significa che sui 21 membri del Consiglio molisano, compreso il presidente della Regione, 12 vengono assegnati a chi vince, che sia lista solitaria o coalizione di liste. Il sistema prevede l'espressione della preferenza e Il tutto è condito da uno sbarramento dell'8 per cento che impedisce alle liste piccole e non coalizzate di entrare in consiglio.

Preferenze e sbarramento all'8 per cento

Non è il sistema più "duro" che esiste nel senso dell'esclusione delle piccole formazioni politiche. La legge statutaria elettorale sarda, per esempio, prevede uno sbarramento del 10 per cento che riguarda sia il candidato presidente che le liste collegate. Questo sistema, ovviamente, servirebbe per scoraggiare la frammentazione politica esterna, ma a poco serve contro quella interna. Infatti i piccoli partiti possono coalizzarsi e separarsi subito dopo l'insediamento dell'organo assembleare elettivo.

Il sistema molisano per il nazionale?

Però, e qui sta il parallelo, un sistema di questo tipo traslato sul piano nazionale avrebbe potuto mutare l'attuale scenario politico. Che appare quanto meno confuso. Mente sfilano partiti e istituzioni, si sta svolgendo una discussione per la formazione di un governo retto da alleanze precarie perché formate da forze politiche ideologicamente molto diverse tra loro. Se la legge elettorale - con buona pace dei sostenitori del doppio turno alla francese - avesse previsto un premio di maggioranza al raggiungimento di una certa soglia, oggi avremmo un governo di centrodestra o uno pentastellato votato a durare per l'intera legislatura.

Restando sul sistema con le liste e lo sbarramento all'8 per cento è chiaro che se da una parte il proporzionale garantisce una rappresentanza molto ampia, dall'altra la soglia d'ingresso esclude che siano rappresentati centinaia di migliaia di cittadini, milioni se traslati sul livello nazionale. Cosa accadrà in Molise? I soggetti principali che si confronteranno nelle urne il 22 aprile sono la coalizione di Centrodestra (con Toma presidente e nove liste collegate), quella di Centrosinistra (con Veneziale presidente e cinque liste collegate) e il Movimento 5 Stelle che schiera un 33enne, Andrea Greco, primo dei non eletti alle scorse elezioni.

Per capire chi vincerà bisogna aspettare due settimane circa. Ma nel frattempo vale segnarsi che alle politiche i pentastellati in Molise hanno ottenuto il 44,8 per cento dei voti, contro il 29,8 del Centrodestra e il 18,1 del Centrosinistra.