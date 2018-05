E nel M5S esplodono i malcontenti, Elio Lannutti: "Leggo di cariatidi, faccendieri, logge e grembiulini"

I nomi circolati a proposito del governo possibile tra M5S e Lega non piacciono a tutti i componenti del mondo pentastellato. Non solo a livello di base. Anche negli strati più importanti e significativi del Movimento serpeggia il malumore. La paura è quella di veder venduta l’anima al diavolo. Di cedere l'essenza del proprio progetto di partenza in nome della mediazione. Di scoprire che i compromessi portano pericolose presenze nei gangli vitali dei cinquestelle. Una spia significativa, sotto tale aspetto, l’hanno accesa le parole affidate a Facebook da Elio Lannutti, senatore a 5 stelle, 70 anni, giornalista, saggista, dal 1987 presidente dell'Adusbef (Associazione Difesa Utenti Servizi Bancari, Finanziari, Assicurativi), con un trascorso anche nell’Italia dei valori di Di Pietro.

Giampiero Massolo

"Governo M5S-Lega: cambiamento o restaurazione? - scrive polemicamente - Leggo nomi estranei a principi e valori, cariatidi, lestofanti del potere marcio e corrotto, legati a cricche, combriccole, faccendieri, logge coperte, grembiulini, pseudo Autorità e manutengoli del potere che ho combattuto per oltre 30 anni". Una affermazione pesante. "Spero di sbagliarmi, ma se così fosse, sarebbe una tragedia ed il tradimento di un sogno", afferma l’esponente di Palazzo Madama pentastellato sul suo profilo Fb, dove ha anche puntato l'indice contro alcune indiscrezioni su nomi che potrebbero far parte dell'esecutivo.

Un nome in particolare sembra urtare la sua suscettibilità: quello di Giampiero Massolo, il super-ambasciatore al ministero degli Esteri proposto quale ministro della Farnesina. "Massolo: ma cosa c'entra questo signore che guida Fincantieri svenduta a Macron, coi valori del M5S?" si chiede Lannutti.

Il senatore non sembra gradire appieno neppure il nome del premier designato Giuseppe Conte. "Matteo Renzi prende in giro il M5S per Giuseppe Conte – osserva Lannutti - : 'E' un amico di Maria Elena Boschi'. Mi continuerò a battere fino all'ultimo per Luigi Di Maio premier".