[Il retroscena] Avvocati e professoresse, imprenditori e docenti universitari: ecco la seconda generazione 5 Stelle

L'imprenditore che vuole tutelare la produzione di grano nazionale da sostanze contaminanti. La maestra delle elementari che ai bambini del suo circolo didattico a Sarno ha insegnato cosa vuole dire "cittadinanza attiva". La prof di lettere che ha convinto i ragazzi, alle medie, che "il cambiamento inizia dai banchi di scuola". Il piccole editore di Viareggio, i giornalisti, l'anchor man delle tv, il capitano di vascello che per non risultare troppo vecchio rispetto alla "forza del cambiamento" per il debutto sceglie jeans e scarpe da tennis ma alla fine risulterà fin troppo casual. “Ok, domani metto il vestito" sorride l’ex capitano di vascello Gregorio De Falco. “Torni subito a bordo della sua nave” intimò via radio al comandante della Costa Concordia Francesco Schettino. Oggi De Falco è senatore: “Diciamo che comincia la navigazione, da uomo di mare posso dire che abbiamo un ottimo nocchiero”

Sicuri e consapevoli

Sembrano diversi i 5 Stelle della seconda generazione, almeno la squadra al Senato: professionisti, laureati, insegnanti e docenti universitari, creativi, gente di "commercio" e imprenditori, "io vengo dall'industria" spiega la senatrice Silvana Giannuzzi, che è stata assistente parlamentare nella passata legislatura e prima ancora curava le relazioni istituzionali in una multinazionale. Non proprio industria ma pur sempre lavoro. Sono certamente meno spaventati, più consapevoli e sicuri, forse anche per questo meno arroganti. Soprattutto, nonostante siano stati istruiti a diffidare dei giornalisti, sanno che esiste il tempo di una risposta cortese e argomentata e quello, invece, del“no grazie”. Legittimo. Ma cortese.

Una carica di 112 senatori (nella XVII legislatura iniziarono in 53 e rimasero in 35) di cui l'80% matricole, ha affollato ieri per tutto il giorno il piano terra di palazzo Madama. Un esordio faticoso e straniante: prima la riunione con il capo politico Luigi Di Maio organizzata nell'aula della Difesa; oltre due ore di briffatura sul chi-deve-fare- cosa-e- quando e poi in coda nella vicina sala Nassyria dove sono state allestite le postazioni per la cerimonia delle minuzie: foto, identificazione, riconoscimento, accreditamento. E poi quel muro di telecamere, microfoni, telefoni che registrano, giornalisti che fanno domande. Nè facile nè semplice se uno non ci è abituato.

Qui al Senato l'accreditamento andrà avanti fino a giovedì. Alla Camera inizia stamani alle 12. Il 66% di tutti i parlamentari è una matricola. Non si ricorda uno svecchiamento del genere. Anche l'eta media cala: al Senato è di 54 anni, mai visto. Sono quelle sindromi strane: doveva essere abolito, almeno lo hanno ringiovanito.

“Possiamo sdoganare ‘stai sereno’ ”

Andavano tutti in fila per tre ieri al Senato: le scolaresche in gita - almeno un paio - e la divisione 5 Stelle, anche qui, come alla Camera, la più numerosa. Il brief con Di Maio e lo staff della comunicazione è stato un po' la seconda parte dell'incontro motivazionale organizzato la scorsa settimana nell'hotel extralusso a villa Borghese. "Gli altri sono agitati ma noi abbiamo il sorriso stampato sulla faccia e con quello li facciamo impazzire tutti" li ha caricati Di Maio. Applausi e risate. "A differenza di tutti gli altri io sono terribilmente sereno..." attimo di gelo perchè la scorsa legislatura la parola "sereno" era stata bandita dalla lessico ordinario in quanto rivolta da Matteo Renzi a Enrico Letta due giorni prima di farlo decadere. "Noi 5 Stelle siamo talmente innovativi - ha rincarato il leader - che possiamo anche permetterci il lusso di sdoganare il significato di una parola". Sorrisi e compiacimenti. Due ore di brief su tutto, primi rudimenti del voto in aula, dove saranno gli uffici del gruppo, spese, costi, scontrini, rimborsi piè di lista, diritti, doveri, le 300 euro al mese alla Casaleggio per il funzionamento di Rousseau, il versamento di parte degli stipendi.

Accordo sulle Camere. Ma è buio per il dopo

Quando ogni tanto si apriva la porta, s'intravedevano file di teste ordinate e attente. "Il boccino in mano lo abbiamo noi, fidatevi di me - ha tirato Di Maio - : faremo presto partire questa legislatura, tra mercoledì e giovedì ci sarà l'accordo sulle Presidenze di Camera e Senato”. La Camera ai 5 Stelle, ha spiegato "per fare subito il taglio dei vitalizi, uno dei punti fondanti del nostro programma"; il Senato al centro-destra, "per noi è indifferente se Lega o Forza Italia, sono loro che devono trovare l'accordo ma la vediamo complicata…”. Della serie che se si frantuma la coalizione, tanto meglio. Appena saprà qualcosa di più, assicura,"troverete tutto sul blog, in massima trasparenza". Lo streaming è stato bannato dalle pratiche 5 Stelle. E questa seconda generazione sembra molto meno vincolata a certe prassi digitali. Per ora, almeno. Vedremo tra un po', dopo un brainstorm intensivo della Casaleggio. Ma è difficile immaginare la maestra Luisa Angrisano da Sarno ("ho spiegato ai miei bimbi che sarei venuta qua, al Senato, a rappresentare la Repubblica e loro hanno voluto sapere tutto" ha detto emozionata ai giornalisti che l'hanno "accompagnata" lungo tutta la coda per l'accreditamento) trasformata in un nerd dei media digitali e dei social. Vedremo. Per ora fa una certa tenerezza vedere i senior, i confermati, fare da tutor ai junior. Puglia, Gianrusso, Airola, Cioffi, Bottici e gli altri: osservano le new entry con un pizzico d'invidia. Hanno nostalgia di quell'entusiasmo, della loro prima vota, e, soprattutto, sanno che per loro questo è il finale di partita. Nel regolamento è ancora confermato il vincolo del secondo mandato dopo il quale chiunque, anche il capo politico, deve lasciare le cariche elettive per lasciare spazio al ricambio.

Il secondo mandato

Ne avete parlato? Il senatore Gianluca Ferrara, campano eletto a Viareggio, è uno di quelli che lascia per primo la sala svicolando da sotto il muro di telecamere che stoppa il capogruppo Toninelli sulla porta dell'aula. “Di cosa, dell’obbligo di lasciare la politica alla fine del secondo mandato? No, non era il tema dell’incontro. Scusi, ma dove si mangia qua?”. Sono le 14 e 20 e ci sono solo dici minuti prima che aprano gli accrediti. Ferrara, un campano eletto a Viareggio, è titolare della casa editrice “Dissensi” e autore di un libro (L’impero del male) che accusa gli Stati Uniti di ogni nefandezza e strategia della tensione. Con chi cercherete di fare il governo? “Con chiunque purché vogliano attuare il programma. Noi siamo qui per questo”. Destra o sinistra? “Ma guardi che io sono sempre stato per la giustizia sociale…”.

C’è il chirurgo Pierpaolo Sileri, il chirurgo dell’università di Roma- Tor Vergata che ha avuto il coraggio di denunciare il sistema dei baroni universitari. Era il 2016. “Io devo tutto i giornalisti, senza di loro la mia denuncia sarebbe stata dimenticata e io, chissà…”. Come si risolve la questione del governo? “Di Maio e anche Toninelli ci hanno detto di essere molto fiduciosi perché è difficile mettere all’angolo i 5 Stelle, siamo tanti, siamo troppi, sono tutti costretti a fare i conti con noi”. Ok, quindi? “Eh no, questa è politica, non sta a me commentare”. Un po’ come Simona Nocerino, la bionda e sorridente senatrice lombarda, professione assicuratrice che risponde d’un fiato: “Sono attivista da anni, nella vita faccio l’assicuratrice, non ho figli ma due cani meravigliosi, sono qui perché credo nel cambiamento che solo i 5 Stelle possono garantire, sono molto emozionata, sono al Senato, sono senatrice…”. Lei è lombarda, regione governata dalla Lega, l’alleanza con Salvini potrebbe essere la soluzione? Sguardo terrorizzato: “Questa è politica, non rispondo, sarebbe a sproposito. E comunque su come la Lega governa la Lombardia avrei qualche dubbio. Ma basta così, ho già detto troppo”.

L’ex Idv

Elio Lannutti, ex Idv, presidente della Adusbef, è già stato parlamentare (2008-2013), ruppe con Di Pietro perché non condivideva gli attacchi a Giorgio Napolitano (all’epoca gestiti sui social Idv dalla Casaleggio) e oggi quasi non crede di aver vinto nuovamente la carica. Sfoggia una brillante cravatta rossa. Amuleto? Presagio? “L’ho sempre indossata” gigioneggia. Parlotta fitto con un altro veterano del palazzo, il giornalista Primo Di Nicola, ex Espresso, ex Il Centro. Poco più in là Gianluigi Paragone, il mattatore de La Gabbia: i giornalisti sono i più accorti a non parlare.

Primo giorno di scuola

Lo è, a maggior ragione, per Luisa Angrisani, maestra elementare di Sarno, piccolina, schiacciata contro la parete da una selva di reporter che doma col sorriso: “Non sono mai stata qui, neppure in gita scolastica, sono molto emozionata, i miei bimbi mano tristi perché li lasciavo, spero di aver loro spiegato bene perché sono qui, loro sanno cosa è la cittadinanza attiva e l’importanza di partecipare. Appena sono un po’ più grandi li porterò a visitare le nostre istituzioni”. Ed è primo giorno di scuola per un’altra insegnante, la senatrice Tiziana Drago, di Catania, cappottino di camoscio leggero nero e triplo filo di perle, quattro figli più i ragazzi delle classi cui insegna italiano, letteratura ed educazione civica. “I miei ragazzi mi hanno riempito di bigliettini, il più bello dice ‘Prof grazie perché ci ha insegnato che la conoscenza rende liberi’. I miei ragazzi sanno che il cambiamento inizia dai banchi di scuola”.

Lampadine gialle

I presidenti delle Camere, il nodo dei numeri che mancano alla maggioranza, con chi trovare un’alleanza sono temi lontani da queste persone. Almeno oggi. Ma anche domani. Totalmente inebriate ed emozionate per essere qui, senatori e senatrici della Repubblica. Ma non erano i 5 Stelle gli spacca-palazzi, quelli che volevano svuotare il Parlamento come una scatoletta di tonno? Qui in fila c’è un pezzo di società che sembra molto istituzionale. E onorata di essere “senatore”. Non più “portavoce”. Di Maio ha detto che sono “le lampadine che illuminano il Parlamento”. I 5 Stelle sono la netta maggioranza dei senatori che si mettono in coda. C’è poco Pd (Fedeli, Richetti, Anna Maria Parente), Vasco Errani, uno dei quattro senatori di Leu, Emma Bonino che arriva a passo di carica e non vuole dichiarare, un po’ di Forza Italia, il sindaco Mallegni e l’ex direttore di QN Andrea Cangini. Abiti scuri contro mise un po’ più creative e meno istituzionali.

“Noi come la Dc di Andreotti nel 1976”

Solo dietro anonimato un neo senatore 5 Stelle ragiona sull’appello di Grillo: “Adesso un governo…il tempo del vaffa è finito”. E argomenta: “Io credo in Di Maio premier di un governo di minoranza con il Pd che esce dall’aula quando è il momento della fiducia. Insomma, noi come la Dc di Andreotti che nel 1976 ottenne la cosiddetta non-sfiducia grazie all’astensione di Pci e socialisti…”. Se n’è parlato in questi giorni. Ma il contesto è troppo diverso. Soprattutto il Pd vuole legittimamente stare all’opposizione. Che non vuol dire Aventino. Dunque i 5 Stelle devono per forza andare di là, nel centrodestra, a cercare voti. Se il presidente del Senato sarà scelto tra i banchi del Carroccio, potrebbe essere questa la soluzione.

“Le favole esistono”

Ma come risolvere lo stallo politico non sembra essere la preoccupazione di questi senatori. Sergio Romagnoli ha 48 anni, è alto e si regge con un bastone. “Vede, io sono la prova che le favole esistono: nel 2016 sono stato operato per un tumore al cervello molto brutto, sono stato 22 giorni in coma farmacologico e cinque mesi paralizzato… oggi eccomi qua, senatore della Repubblica, eletto nelle Marche al plurinominale, sono dirigente d’azienda di una multinazionale che si occupa di trattamenti d’aria…Ho cominciato a fare politica con i 5 Stelle perché mio figlio, che oggi ha 16 anni, da piccolo andava in un asilo inquinato con il tetracloroetilene. Nessuno mi ascoltava, ho deciso di fondare un Comitato in difesa dei bimbi della materna, partecipai al primo Vaffa day, solo Grillo mi ha ascoltato. Adesso Fabriano, la mia città, è a 5 Stelle. Crisi politica? Ma per favore, basta trovare chi vuole aderire al nostro programma. Leggete i punti e poi decidete. E’ facile”.

I senatori li riconosci perchè tengono tutti in mano un sacchetto rosso scuro con la scritta Biblioteca del Senato. “Dentro c’è una copia della Costituzione, il nuovo regolamento del Senato e una busta chiusa con le nostre credenziali” spiega Mauro Coltorti, docente di geomorfologia applicata all’università di Siena. E’ uno dei 17 ministri designati, Infrastrutture e Trasporti e anche lui è stato eletto nelle Marche. E’ il compagno di viaggio di Romagnoli. “Adesso si fa sul serio, entrati nel palazzo si comincia a respirare un po' di operatività”. Belle parole, ma con chi fate il governo? E i Presidenti? “Di sicuro né Calderoli né Romani, noi cerchiamo gente immacolata per ricoprire cariche così importati…”. E questo fa andare su tutte le furie Berlusconi. Salvini non deve tirare troppo la corda: nell’asse con i 5 Stelle sarebbe la stampella del 17%.

Di nuovo alla casella di partenza

E siamo tornati alla casella Partenza. Con qualche considerazione in più: i senatori sono decisamente più gentili rispetto alla prima generazione entrata in Parlamento nel 2013 ma guai parlare di politica, abbassano gli occhi e diventano muti; sembrano però essere anche molto autonomi; difficilmente faranno sciogliere la legislatura perché i leader non hanno trovato un accordo madre. Sono tutti sinceramente emozionati. Almeno qui al Senato. Oggi vedremo alla Camera dove i 5 Stelle gestiscono ben 320 deputati più giovani. Le segreterie stanno assegnando con urgenza i posti nell’emiciclo. I 5 Stelle dovrebbero sfondare verso il lato sinistro.