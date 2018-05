[L'intervista] Più punti agli italiani sulle case popolari, Nardella si difende: “Non sto copiando la Lega”

"La mia preoccupazione è evitare che nascano banlieue nella mia città”. Così il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha respinto al mittente le accuse che da più parti sono piovute contro di lui sulla proposta di modifica dei criteri di assegnazione delle case popolari che darebbero un vantaggio alle famiglie italiane rispetto a quelle straniere.

Unione inquilini: violazione della Costituzione

Il nuovo meccanismo riconoscerebbe alle famiglie un punteggio tanto maggiore quanto più a lungo si risiede in Toscana. Criterio che ovviamente favorirebbe gli italiani rispetto ai nuovi arrivati. Per il presidente dell’Unione inquilini, Vicenzo Simoni, la proposta violerebbe l’articolo 3 della Costituzione italiana che sancisce il principio di uguaglianza.

Nardella: proposta legittima

“La legge Toscana – ha spiegato Nardella a Tiscali Notizie – già prevede come criterio di ingresso nella graduatoria delle case popolari la residenza da almeno 5 anni nella città. Noi non aumentiamo questa soglia, diciamo solo di dare un punteggio maggiore a chi risiede da 10 o più. Quindi non tocchiamo quel limite che la Corte costituzionale ha già fissato. Le nostre sono proposte di buon senso e legittime che partono dalla preoccupazione di prevenire la formazione di veri e propri ghetti nelle periferie della grandi città, come già succedendo in Francia sotto gli occhi di tutti”.

Ironia del Centrodestra: Nardella leghizzato

La proposta di Nardella è stata accolta ironicamente dall’opposizione di Centrodestra ed in particolare dalla Lega. “Meglio tardi che mai” hanno commentato gli esponenti del Carroccio apprezzando “la leghizzazione” almeno sulla politica della casa.

Il Sindaco: la mia è una proposta di sinistra

“Chi sta a Firenze – ha detto ancora il primo cittadino – sa bene che queste sono le mie idee fin da quando ho incominciato a fare il sindaco. La mia preoccupazione è esattamente opposta a quella della Lega. Non è finalizzata a discriminare ma a costruire condizioni migliori per una integrazione reale, senza creare invece tensione sociale e concentrazione eccessiva e ingestibile di famiglie straniere. Mentre il partito di Salvini muove da una posizione ideologica discriminatoria io faccio il sindaco e guardo invece ad un modello concreto e pragmatico di pacifica convivenza nella mia città. E’ una preoccupazione che nasce proprio da chi viene dalla sinistra”.