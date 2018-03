Il Movimento 5 stelle ha stravinto in Puglia, nel loro programma la chiusura e la riconversione dell'Ilva

Il 5 marzo Taranto si è risvegliata sotto un cielo pentastellato. Un conclusione abbastanza (ma non del tutto) inattesa lì dove il PD aveva a lungo dettato leggi e tempi. Adesso, i proletari, i ceti impiegatizzi e medio borghesi cresciuti all’ombra delle ciminiere si stanno chiedendo che fine farà l’Ilva (e quindi il loro posto di lavoro). La risposta potrebbe rivelarsi devastante per il tessuto sociale della Puglia: il M5s si è sempre schierato - nell’ambito di quello che Grillo ha molto ‘poeticamente’ chiamato ‘decrescita felice’ – a favore della chiusura e della riconversione. Se la ‘decrescita’ sarà attivata (se la decrescita non è solo uno ‘slogan’ da utilizzare nelle campagne elettorali) 20mila lavoratori saranno ‘dismessi’ da un momento all’altro e messi in standby. L’allarme è stato lanciato dal ministro per lo Sviluppo economico Carlo Calenda (regista della vendita alla cordata Am Investco): quando di Maio formerà il suo Governo (se riuscirà a formarlo ndr), i grillini, questa la sintesi del pensiero del Ministro, potranno finalmente realizzare il loro progetto, senza aver ancora aver spiegato con quali risorse bonificheranno l'area e senza aver trovato un’alternativa di lavoro per i dipendenti.

Il dramma è dietro l’angolo, la valigia di cartone vicino alla porta: i nuovi migranti potrebbero essere soprattutto pugliesi. Come gli accoglieranno nelle ‘frontiere’ del Nord leghista, nell’Inghilterra della Brexit, nell’Europa che non c'è? “Finché sono qui proverò a far arrivare questi 3,5 miliardi di investimenti ambientali e produttivi. E poi si parla di alleanze con 5S!", ha scritto su Twitter l’esponente dem rispondendo a un utente che sempre via social gli faceva notare che alcuni neoeletti M5S di Taranto "propendono per la chiusura dell'Ilva in quanto la produzione di acciaio in Italia non sarebbe 'strategica' in quanto non conveniente". Finché Calenda è lì c'è speranza, ma neppure nel Centro-Sinistra su questo argomento c’è una unità di intenti. All’esternazione di Calenda ha infatti fatto eco quella del presidente della Regione Puglia Emiliano (favorevole alla chiusura dell’area a caldo dello stabilimento). "La cosa terribile - a detto Emiliano - è che Calenda sta cercando di costruire una corrente del partito essendosi appena iscritto per sostituire il renzismo e tutelare quegli interessi opachi che io ho contrastato per tutta la vita prima da magistrato e adesso da presidente della Regione".

Alla domanda su quali siano gli interessi opachi a cui fa riferimento, il governatore pugliese ha detto: "Se noi abbiamo la possibilità di decarbonizzare l'Ilva con impianti perfettamente funzionali dal punto di vista tecnico e quindi azzerare la pericolosità di questa fabbrica senza licenziare nessuno e invece il ministro insiste che la fabbrica deve andare a carbone, immagino che abbia nei confronti di chi vende carbone nel mondo una particolare simpatia, che io non ho”. “Perché il carbone, - ha proseguito - secondo tutte le dichiarazioni dell'Oms, fa un sacco di morti e quindi noi dobbiamo evitare di utilizzare il carbone. E utilizzare come combustile transitorio il gas". Calenda, aggiunge Emiliano, "è uno che ha come formazione politica quella di rappresentare gli interessi privati in Confidustria e in altre sedi. Non è un uomo che ha una storia di rappresentanza degli interessi generali. Non c'è niente di male in questo, solo che non lo dichiara, è questa l'opacità. Quindi l'idea che il segretario del Pd possa essere il rappresentare di soggetti che neanche conosciamo è una cosa che fa rabbrividire".

La risposta via twitter del ministro Calenda è lo spaccato di un partito alla deriva: "Michele Emiliano Magistrato in aspettativa (infinita), Governatore Regione Puglia, membro del Pd, aspirante alleato M5S. Equilibrio, serietà, senso delle istituzioni". Il frazionismo dilaga. La linea filo pentastellata del presidente della Regione Puglia non è gradita da molti: neppure dal suo ex braccio destro, il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, che in una intervista rilasciata a Nuovo Quotidiano di Puglia ha detto che non può essere d'accordo con la linea dei pentastellati sull'Ilva, ovvero chiusura delle fonti inquinanti, bonifiche e riconversione. "Devo mettere al primo posto - ha osservato Melucci - il territorio, non la 'corrente' e su questo nelle ultime settimane ho meditato a lungo. Prima si diceva delle candidature nei plurinominali". Il PD sembra essere diventato un Vietnam, il nemico dovrebbe essere il Movimento, ma il fuoco amico rischia di mettere fuori gioco l’assetto di quello che è stato, solo quattro anni fa all’Europee, uno dei più organizzati partiti d’Europa.

Tutto questo, in un momento in cui la forbice del divario fra Nord e Sud continua ad allargarsi. “L'unica soluzione per arrestare il continuo sacrificio di vite umane che subisce il territorio jonico, si legge in un articolo firmato lo scorso luglio da Francesco Nevoli su movimento5stelle.it, "è fermare gli impianti inquinanti. Solo eliminando la causa delle morti si potrà assicurare la tutela della salute, sancita dalla Carta costituzionale (art. 32). Al tempo stesso si ridurrà la spesa sanitaria, con conseguente sblocco di risorse che potranno essere impiegate altrove". Quindi tutti a casa, poi si vedrà. Il progetto sembrerebbe monco: non contiene alternative di lavoro per gli ‘esuberi’. Sullo stesso argomento, in un clima ancora inquinato dalla campagna elettorale, la commissaria alla Concorrenza dell'Ue, Margrethe Vestager, aveva detto: "Se l'Ilva viene gestita oculatamente, il suo futuro è sostenibile, come ha evidenziato la procedura di vendita gestita dal governo italiano, vi sono diversi potenziali offerenti disposti ad investire nel futuro dell'Ilva e a adeguare lo stabilimento alle norme ambientali vigenti". Questa della Puglia è la storia del Sud. Il Nord guarda preoccupato.