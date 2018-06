Amendola moralista che fa pubblicità al gioco d'azzardo e gli altri: le mazzate di Grillo ai tifosi del Pd

Al Pd tramortito dalla disfatta ai recenti ballottaggi (dove i dem hanno perso diverse roccaforti, a partire da Siena) mancava la mazzata finale. Ad assestarla è Beppe Grillo, in un post pieno di ironia feroce sul partito di Renzi imploso miseramente. E sulla rabbia dei suoi tifosi celebri. E' soprattutto contro di loro che Grillo indirizza le sue beffe. Scrive: "La rabbia disperata dei sodali dell’intellighenzia piddina è davvero impressionante. Sono talmente arrabbiati che pregano per le disgrazie, le invocano, tifano per le buche a Roma e guardano al mondo con la stessa fregola degli appassionati di B Movie Horror, roba che indurrebbe alla scaramanzia persino l’aspirapolvere per il popcorn. Quale cortocircuito cerebrale li ha trascinati dalla fantasia di “stare a guardare con il popcorn” alla rabbia cieca, così, all’unisono?

Ceffoni ad Amendola, Albinati e gli altri

Poi Grillo passa a ironizzare sui benpensanti di sinistra. Non fa nomi ma cita dettagli che permettono di individuare i personaggi che si diverte a punzecchiare. Quando scrive: "Gente che campa pubblicizzando il gioco d’azzardo augura a noi ogni male possibile, non vogliono vivere in un paese con i porti chiusi (forse temono qualche bisca di stato in meno)" è chiaro il riferimento a Claudio Amendola, che pubblicizza Bet And Win in uno spot dove scommettere viene presentato come far parte di un club esclusivo. Quando ancora si riferisce a personaggi a cui non resta "che sfogarsi e invocare disgrazie, come quel premio Strega che si augurava morisse un bambino sull’Aquarius, credevo fosse soltanto un brutto scherzo del web" il riferimento è Edoardo Albinati. Ce n'è anche per il presidente francese: "Macron ci insulta pure lui e tutti quanti confidano nelle differenze fra noi e la Lega, perché sono come fantasmi che non riescono a toccare palla nel mondo reale".

Via al sorteggio, dunque

Alla sinistra degli indignati che sbraita contro il governo sostenuto da Lega e Cinque Stelle, il garante del MoVimento scrive: "Uomini della sinistra frou frou ricomponetevi, e rilasciate l’Italia senza condizioni, mi appello a quel briciolo di “essere nel mondo” che dovrebbe riuscire a muovervi a più miti contegni. In alcuni paesi si sta pensando a sostituire il voto con il sorteggio, come per le giurie popolari nei tribunali anglosassoni. A vedervi in questo stato, oltre a ricordarvi nelle mie preghiere, sento di dover fare qualcosa per la vostra terrenità. Iniziate dunque a sorteggiarvi fra di voi e costruite un’assemblea rinnovata perché possiate trovarvi consiglio e rifugio".