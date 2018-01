Grasso: nel Lazio Zingaretti può dimostrare la svolta a sinistra

Roma, 13 gen. (askanews) - "Nel Lazio la situazione, rispetto alla Lombardia, è diversa. Ho convocato anche per il Lazio un'assemblea dei delegati regionali che mi hanno dato un mandato per trattare con il presidente Zingaretti. Zingaretti essendo in carica può darci dei segnali di discontinuità dimostrando che la svolta a sinistra è la direzione". Lo afferma il leader di Leu, Pietro Grasso, a Sky Tg24, a proposito della trattativa in corso per l'appoggio della sinistra al candidato Pd Zingaretti alla guida della regione Lazio.Accordo naufragto, invece, in Lombardia: "Gori ha una visione distorta, da parte nostra non c'è né rancore né odio. Noi parliamo di politiche di sinistra, e lui ha fatto solo promesse e quelle promesse non sono state mantenute", ha detto Grasso.