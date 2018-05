Verso un governo giallo-verde: ecco quali potrebbero essere i punti del programma comune

Il primo passo è quello dei punti programmatici, solo in una fase successiva si parlerà di premierato e nomi dei ministri. L’intesa su questo aspetto sembra salda tra Di Maio e Salvini. E’ il primo tratto della strada per giungere al varo del primo governo della Terza Repubblica. Il punto d’inizio della costruzione di un esecutivo politico che, con l’astensione benevola di Silvio Berlusconi, dovrebbe evitare il ritorno alle urne nel caldo mese di luglio, quando gli italiani (in verità non tutti, visti i tempi) hanno il pensiero essenzialmente volto alle vacanze. Una soluzione che, alla fin fine, piace a tanti, compresi Pd e Fi che di tornare alle urne in maniera repentina non avevano certo voglia. Poi si vedrà: riusciranno i due giovanotti, nel caso, a governare per una intera legislatura, oppure si tornerà comunque alle urne tra qualche tempo, magari dopo aver partorito una nuova legge elettorale? Difficile dirlo.

Ma quale contenuto potrebbe avere il contratto che i cinquestelle volevano ispirato da quello siglato per la formazione del governo tedesco?

Una cosa è certa in primo luogo: dovrà essere il condensato delle aspettative primarie dei due contendenti in gioco. Inoltre dovrà rappresentare un vademecum snello ma efficace che dia l’idea del rispetto dei capisaldi annunciati da Lega e M5S in campagna elettorale, pena il risentimento dei sostenitori e le feroci accuse degli avversari.

Luigi Di Maio e Matteo Salvini

Si può allora provare a snocciolare i punti del possibile programma, essenzialmente quattro, che i leader del Carroccio e dei pentastellati potrebbero cercare di elaborare al tavolo di discussione, stando alle notizie trapelate e ai principali argomenti di cui hanno parlato in questo periodo i due vincitori delle elezioni del 4 marzo:

Legge Fornero e pensioni

L’abolizione o (più probabile) la sua sostanziale modifica è sempre stata annunciata da ambedue le forze politiche. Si dovrebbe reintrodurre la pensione di anzianità con la soglia dei 40 anni di contributi al di là dell’età anagrafica. Inoltre dovrebbe essere possibile accedere al pensionamento con la cosiddetta quota 100, ovvero maturare il diritto al pensionamento quando si raggiunge quella quota sommando gli anni di contribuzione all’età. Prevedibile la reintroduzione della pensione di vecchiaia con i requisiti pre-Fornero. Il tutto con l’occhio rivolto ovviamente alla tenuta dei conti dell’Inps.

Reddito di cittadinanza

A questo proposito ci sono parecchie differenze di veduta tra Lega e M5S. I primi pongono come requisito fondamentale che lo strumento sia il più lontano possibile dall’assistenzialismo. Stando a quanto riporta AffariItaliani.it che afferma di essere in grado di anticipare la bozza programmatica dell'intesa tra Salvini e Di Maio, la misura potrebbe essere impostata sulla falsariga del reddito di autonomia introdotto in Lombardia che consente di far arrivare alle famiglie in difficoltà fino a 800 euro al mese. In particolare però questo sostegno dovrebbe essere strettamente legato alla ricerca di un lavoro e legato a certe condizioni. Necessaria la modifica dei centri per l’impiego.

Allentamento della pressione fiscale

Potrebbe essere individuata una formula di flat tax alleggerita. In ogni caso il meccanismo per ridurre la pressione fiscale potrebbe riguardare la semplificazione del sistema delle aliquote vigenti. Prevedibile l’introduzione di un sistema per favorire le aziende, anche attraverso la decontribuzione per incrementare l’assunzione dei giovani. Inoltre: abolizione dell’onere della prova in materia tributaria e pace fiscale con un sistema di rottamazione delle cartelle esattoriali fino a 100mila euro.

Immigrazione

Su questo fronte possono essere trovate più facilmente delle convergenze. Ambedue gli schieramenti hanno parlato di necessità di contrastare la clandestinità e rimpatriare gli irregolari. Anche perché sia Salvini che Di Maio vedono questi possibili interventi in chiave di rafforzamento della sicurezza. Potrebbero invece essere mantenute norme di protezione per chi davvero emigra a causa di guerre e conflitti.

Potrebbero essere questi i punti di forza su cui costruire un primo condensato programma che consenta la partenza del governo giallo-verde. Ma in discussione al tavolo attualmente aperto potrebbero esserci inevitabilmente anche atri temi.

Per esempio:

Inevitabilmente la possibile revisione della normativa sul Jobs Act introdotta dai precedenti governi. Oppure la discussione per l’introduzione di una legge sul conflitto d'interessi e una normativa anti corruzione, sia per il settore pubblico che per quello privato. Temi difficili su cui trovare un punto d’accordo, vista in particolare la situazione della Lega e i rapporti di coalizione che Salvini ha dichiarato a più riprese di non voler cancellare. Probabile si preferisca glissare su questi due ultimi argomenti.

Un intervento è facilmente prevedibile invece riguardo alle norme sulla Buona scuola, anche con lo studio di misure per evitare i trasferimenti lontano da casa degli insegnanti.

Una particolare attenzione potrebbe essere data inoltre alla green economy e al piano nazionale per la messa in sicurezza del territorio per la prevenzione di catastrofi naturali.

A proposito dell’Unione Europea è prevedibile una discussione sulla appartenenza del nostro Paese alla Ue con richiesta di revisione dei principali trattati.

Per quanto riguarda l’alleanza Atlantica si dovrebbe ribadire la fedeltà dell’Italia al patto. Allo stesso tempo è prevedibile la discussione per una proposta tesa al superamento delle sanzioni contro la Russia, argomento caro sia ai "verdi" che ai "gialli".

Si tratta ovviamente di ipotesi e la realizzazione effettiva di tutti gli interventi è fortemente legata alle difficoltà di contemperare le visioni politiche delle due forze componenti il potenziale governo, senza contare l’aspetto delle coperture economiche.

Squadra di governo e premierato

Il secondo step della discussione tra Lega e cinquestelle verterà sulla premiership e la squadra di governo, e anche in questo caso non sarà facile trovare un minimo comune denominatore. Alcuni dicasteri sono ambiti da ambedue le parti, come quello della giustizia, dove potrebbero scontrarsi Giulia Bongiorno e Alfonso Bonafede. I due leader in campo a loro volta potrebbero, in caso di rinuncia al premierato, accapparrarsi due ministeri fondamentali: Di Maio gli Esteri e Salvini gli Interni. Alle riforme il Carroccio vorrebbe Calderoli, ma potrebbe saltar fuori anche una richiesta grillina. In alternativa per l'ex ministro leghista potrebbe essere chiesto il ministero delle Infrastrutture. Armando Siri, leghista ben visto da FI, potrebbe essere proposto alle telecomunicazioni, posizione delicata in relazione agli interessi berlusconiani. Ma i cinquestelle saranno d'accordo? E poi per i pentastellati esiste un altro problema importante: che fine faranno i ministri in pectore presentati pubblicamente prima del voto?

Per quanto riguarda il premier appare difficile vedere in campo i due leader dei partiti, Di Maio e Salvini, magari – come si era accennato – con un patto di staffetta. Più verosimile l’utilizzo di un nome terzo ma sempre con trascorsi politici. Restano in ballo soprattutto Giancarlo Giorgetti, anche se certi organi di stampa lo danno più probabile ministro dell’economia, e si parla insistentemente di Enrico Giovannini, ex direttore dell’Istat ed ex ministro, o di Alessandro Pajno, presidente del Consiglio di Stato. In certi ambienti circola inoltre il nome di Giulia Bongiorno, avvocato e senatrice eletta nelle liste del Carroccio e gradita a tutto il Centrodestra.