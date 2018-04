Gentiloni a Vinitaly:Italia vincente, non sprecare lavoro fatto

Verona, 16 apr. (askanews) - "In vino veritas. Se c'è una veritas è che questa realtà (il vino italiano ndr) ha bisogno di un contesto in cui il lavoro fatto in questi anni non venga disperso. Abbiamo bisogno di un contesto internazionale possa svilupparsi senza incognite geopolitiche, senza dazi, chiusure e tariffe, e che gli sforzi fatti in questi anni dalle nostre famiglie, dalle nostre imprese, dalle nostre comunità per uscire dalla crisi non vengano dispersi". Lo ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni intervenendo ad un convegno a Vinitaly e ministro dell'agricoltura ad interim."Ci vuole senso delle proprie radici, della propria identità, della storia dei diversi territori che lo compongono, capacità di innovazione - ha detto Gentiloni - Questa è l'Italia vincente del vino". "La veritas di questa manifestazione, è che l' Italia ha bisogno di non sprecare il lavoro che è stato fatto e di proseguire in un cammino competitivo che ci rende forti nel mondo".