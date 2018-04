Gentiloni: sarebbe irresponsabile dimenticare le zone terremotate

Roma, 13 apr. (askanews) - Sarebbe "un errore", sarebbe "irresponsabile", a giudizio di Paolo Gentiloni, "dimenticare le difficoltà che vive una parte del popolo italiano" nelle regioni del Centro Italia colpite dal terremoto.Il presidente del Consiglio, oggi nelle Marche, ha parlato nel corso della sua visita a uno stabilimento industriale. "Simonelli Group - ha sottolineato - è legato, è radicato fortissimamente qui, nella sua realtà di Belforte nel Chienti. Questo credo sia un messaggio speciale, in questo momento, perchè sappiamo che questa zona è particolarmente colpita e ha bisogno di storie di successo, di incoraggiamento, di fiducia, di ottimismo, di far ripartire l'economia. Quando si vede qui, mi è capitato anche in altre occasioni, nell'Umbria, nelle Marche, colpite dal terremoto, che c'è una impresa che cresce, che crea nuove parti dei suoi stabilimenti, che amplia i propri luoghi di lavoro, che valorizza il capitale umano, è un segnale straordinario per questo territorio"."Certamente - ha osservato il capo del Governo - le Marche, la provincia di Macerata, la mia famiglia è originaria di Tolentino quindi conosco abbastanza bene queste terre, è stata colpita già purtroppo vent'anni fa e di nuovo, ancor più gravemente, nel 2016 e nel 2017 da una sequenza sismica che sembra interminabile e che si è ripetuta di nuovo martedì scorso"."Adesso - ha annunciato Gentiloni - andrò a Muccia per incontrare un gruppo dei sindaci più colpiti dalle ultime scosse, ma le scosse sono migliaia di minore intensità, qui credo che noi dobbiamo dare soltanto due messaggi molto semplici. Il primo è che - questo è il senso anche della mia presenza - abbiamo bisogno di raccontare alle popolazioni e ai cittadini che grazie all'impegno delle istituzioni ma soprattutto grazie all'impegno delle comunità, delle imprese, delle famiglie, l'economia prosegue, le occasioni di lavoro ci sono, l'università continua, nonostante le tante difficoltà, a lavorare, a crescere, ad essere un'eccellenza. Dobbiamo averefiducia nelle potenzialità di questo territori, perché se lo meritano, perché casi come quello di Simonelli Group e di altre imprese di questa provincia ci dicono che si può fare, che è possibile non solo continuare a fare impresa ma far crescere la qualità e il successo di queste imprese"."E il secondo messaggio che vorrei dare con la mia presenza qui, oltre a quello della fiducia - ha detto ancora Gentiloni - di credere nelle risorse e nelle potenzialità di questo territorio, visto che mi è capitato di venire qui da presidente del Consiglio dimissionario, avrei preferito venire in una fase di pieni poteri del presidente del Consiglio, è che ho fiducia nel fatto che la questione delle zone colpite dal terremoto, comunque deve restare, e ho fiducia che resterà, in cima all'agenda del Parlamento, del Governo, delle istituzioni locali. Perché dimenticare le difficoltà che vive una parte del popolo italiano in queste regioni dell'Italia centrale sarebbe non solo un errore, sarebbe irresponsabile".