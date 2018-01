Roma, 24 gen. (askanews) - In Italia "la competizione elettorale è aperta. Io credo che in ogni caso le forze populiste non prevarranno nella sfida elettorale". Lo ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, tenendo uno "special address" al World economic forum di Davos."Non abbiamo bisogno di propaganda ma di riforme e tempo", ha aggiunto.