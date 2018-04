Friuli Venezia Giulia al voto, urne aperte fino alle 23

Trieste, 29 apr. (askanews) - Urne aperte in Friuli Venezia Giulia per le elezioni regionali. Si vota in un'unica giornata: aperti alle 7, i seggi si chiuderanno alle 23. Lo scrutinio inizia domani, lunedì 30, alle 8.Al voto sono chiamati più di 950 mila elettori per il nuovo presidente della Regione e 49 consiglieri (erano 10 in più prima dell'ultima consiliatura). Alle urne anche in 19 Comuni, di cui una città capoluogo, Udine.Il voto in Friuli Venezia Giulia ha una valenza nazionale. Il centrodestra punta a stravincere sul centrosinistra, cioè sulla maggioranza uscente, e a vincere sul M5S. E all'interno della coalizione, Silvio Berlusconi scommette sul recupero di Forza Italia rispetto alla Lega di Matteo Salvini che alle politiche del 4 marzo nella regione ha raddoppiato i voti degli azzurri.Quattro sono i candidati alla guida della regione. Sergio Cecotti, già presidente del Friuli Venezia Giulia per la Lega Nord, oggi a capo degli autonomisti friulani, è sostenuto dalla lista Patto per l'autonomia. Sergio Bolzonello, già sindaco di Pordenone, è vicepresidente uscente della giunta Serracchiani, ed è supportato dalle liste Cittadini per Bolzonello Presidente, Slovneska Skupnost, Partito Democratico, Open-Sinistra Fvg. Alessandro Fraleoni Morgera, alla sua prima esperienza politica, è sostenuto dalla lista del Movimento 5 stelle. Massimiliano Fedriga è parlamentare della Lega, di cui è stato capogruppo alla Camera, è sostenuto dalle liste di Forza Italia, Lega, Autonomia Responsabile, Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale, Progetto Fvg per una Regione Speciale-Fedriga Presidente. Un candidato della Lega per il centrodestra è anche Pietro Fontanini, in lizza come sindaco di Udine.