Fraccaro: senza modifiche Dublino Italia eserciterà diritto veto

Roma, 28 giu. (askanews) - "Se non si otterranno modifiche al trattato di Dublino? L'Italia eserciterà il suo diritto di voto o di veto. Come hanno fatto altri paesi. Si eserciteranno le pressioni che le regole dell'Unione europea ci consentono". Lo ha detto Riccardo Fraccaro, ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, a Radio Anch'io su Rai Radio1, in vista del Consiglio Ue dedicato al tema migranti che si apre nel pomeriggio a Bruxelles."Useremo tutti gli strumenti possibili - ha insistito l'esponente M5s - per far capire che non siamo più disposti a dire signorsì. L'Europa è di fronte a un bivio. Ora deve dimostrare di essere unita. L'Italia è sempre stata sola al tavolo dell'immigrazione da parte di quest'Europa. Non vogliamo soldi per la gestione dei migranti dall'Europa. Non pensino di pulirsi la coscienza dandoci i soldi. Perché il problema è la gestione".