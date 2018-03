L'election day tra code, ritardi ed errori. L'esordio della nuova legge elettorale

Nmerosi i problemi e le code ai seggi per il voto con la nuova legge elettorale. Alle elezioni per il Parlamento non e' mancato neanche chi e' stato denunciato per violazione della legge sulla sicurezza del voto per aver scattato con il cellulare una foto alla scheda mentre si trovava all'interno della cabina elettorale.

Schede ristampate e code ai seggi



Problemi nei 200 seggi di Palermo a causa dell'errore che ha costretto nella notte a ristampare circa 200mila schede elettorali. All'origine dell'disguido c'è stata la definizione dei collegi da parte del Comune nomi di alcuni candidati inseriti in collegi diversi: alcune sezioni del collegio Palermo 1 sono state collocate nel collegio Palermo 2 che comprende il Comune di Bagheria. L'apertura di alcuni seggi è stata ritardata. "Mi preoccupa che a Palermo alcuni seggi siano ancora chiusi in attesa di ricevere le schede elettorali corrette. Nel giorno più importante di una democrazia, quello delle elezioni, sono ritardi ed errori inaccettabili, che spero non scoraggeranno la partecipazione dei cittadini", ha affermato il presidente del Senato uscente e leader di LeU Pietro Grasso. A Roma segnalazioni sono giunte da sezioni in varie zone, da S. Giovanni a Piazza Bologna, da Monte Mario a Corso Francia, dal Nuovo Salario all'Aurelio. Secondo il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi ai seggi ci sono code perché 'non siamo ancora riusciti a darci il voto elettronico digitale: ci sono tre schede qui - ha spiegato all'arrivo al suo seggio - perché si vota anche per la Regione, ci sono anche persone anziane che ci mettono del tempo per trovare il modo di votare e di pagarle. Poi le devono dare agli incaricati che le mettono loro nelle urne. È un tempo molto lungo quindi temo ci saranno molte code anche stasera e sono preoccupato che ci possa essere una situazione di qui o di là in cui ci siano persone che non arrivino a votare.

"Non ci puoi mettere un'ora a votare"

Il nuovo sistema di voto tende ad allungare i tempi. L'uso per la prima volta del talloncino anti frode, che va rimosso al momento del voto, ha reso meno fluida la procedura. A protestare, tra i leader politici, anche Matteo Salvini, della Lega: "Non ci puoi mettere un'ora a votare. Mi sa che qualcuno al ministero ha fatto casino". Lunghe file vengono segnalate anche in Alto Adige e in Puglia, in Molise e nel centro di Napoli. Decisamente positivo il commento di Beppe Grillo: "La gente va a votare, è un buon segno". Queste le parole del comico e co-fondatore del M5S che nel pomeriggio si è recato a votare al seggio 617 di sant'Ilario (Genova) commentando con un poliziotto in servizio al seggio l'alta affluenza alle urne.

Nessun commento con i giornalisti, ma molti sorrisi e qualche battuta. "Non inquadratemi i piedi quando sono nella cabina, per favore", ha detto scherzando il garante dei Cinque Stelle chiedendo poi ai presenti: "Avete votato bene?". "In fila per esercitare il mio diritto di voto...la sezione al primo piano inaccessibile...io e tantissimi anziani costretti a votare in un seggio di fortuna e pregare qualche amico o parente di verificare l'apposizione nell'urna delle schede. Vergogna!". Così su Twitter il presidente del Comitato Paralimpico italiano (Cip) Luca Pancalli.

Voto estero, paralisi a Castenuovo di Porto

"E' un inferno, il caos assoluto: a Castelnuovo di Porto, dove pervengono le schede elettorali degli italiani all'estero, questa mattina le operazioni che precedono lo spoglio e che sarebbero dovute cominciare alle 11, sono ancora quasi bloccate. Gli scrutatori e i presidenti di seggio, racconta uno di loro, non riescono a raggiungere il centro polifunzionale della protezione civile a Castelnuovo di Porto, vicino Roma. 'Ci sono ingorghi sulla Tiberina e anche dall'uscita del raccordo anulare che porta qui - racconta un presidente che è riuscito a raggiungere il Centro solo perché si era avviato per tempo questa mattina - uno scrutatore che sto aspettando è bloccato da un'ora sul ponte. Alcuni vorrebbero lasciare la macchina e venire a piedi, ma sono circa 5 chilometri. "Molti scrutatori nominati e presidenti nominati se ne stanno andando perché impossibilitati a lavorare", mentre si stanno cercando presidenti e scrutatori "supplenti".

I big alle urne, Mattarella il primo

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato il primo fra le cariche istituzionali e i leader politici a votare per le elezioni del nuovo Parlamento. Il capo dello Stato ha raggiunto di buon mattino il suo seggio a Paermo in via Mario Rutelli allestito presso la scuola Giovanni XXIII-Piazzi, a poca distanza dalla sua abitazione privata di via Libertà. Il capo dello Stato, che non ha rilasciato dichiarazioni, uscendo dalla cabina elettorale e dopo aver salutato i componenti del seggio, è andato via dimenticando il documento d'identità, che è stato però subito consegnato dal presidente della sezione agli uomini della scorta. Chi al Sud, chi al Centro e chi al Nord, i vip della politica hanno già votato o sono attesi ai seggio: da Palermo a Bolzano, passando per Roma Firenze Bologna e Genova, solo per citare le città capoluogo dove viene espressa la quota di sovranità popolare di cui sono titolari i leader politici e le cariche istituzionali. Il premier uscente Paolo Gentiloni, accompagnato dalla moglie Emanuela Mauro, ha votato a Roma, al seggio allestito presso il liceo classico 'Pilo Albertelli', in via Daniele Manin 72 all'Esquilino. Prima di votare, attendendo in fila, Gentiloni si è intrattenuto a parlare con alcuni cittadini, prestandosi anche a qualche fotografia.