Elezioni, Tajani: Moscovici non parla a nome dell'Ue

Roma, 17 gen. (askanews) - "Moscovici è un commissario socialista francese e non parla a nome dell'Unione Europea. C'è preoccupazione per l'instabilità in Italia, ma credo ci sarà un governo stabile, gli italiani andranno a votare per far contare di più questo Paese". Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, questa mattina a Radio anch'io - Radio1 Rai."Sarei stato più prudente, non avrei fatto quella dichiarazione nel mezzo della campagna elettorale" ha aggiunto Tajani.