Elezioni, alle ore 12 affluenza del 19,3%: +4,4% sul 2013

Roma, 4 mar. (askanews) - E' stata del 19,3% l'affluenza alle ore 12 alle urne per le elezioni politiche in corso (dati relativi alla Camera).Il dato, rilevato dal Ministero dell'Interno, è in aumento del 4,4% rispetto all'affluenza alle ore 12 nelle ultime elezioni politiche nazionali, il 24 febbraio 2013, quando aveva votato il 14,9% degli aventi diritto. Alle politiche del 13 aprile 2008, invece, i votanti furono alla stessa ora il 16,5%.In particolare, in Abruzzo l'affluenza oggi alle ore 12 è stata del 19,4%, in Basilicata del 16,2%, in Calabria del 15,1%, in Campania 16,9%, in Emilia-Romagna 22,7%, in Friuli-Venezia Giulia 22,5%, nel Lazio 17,4%, in Liguria 21,7%, in Lombardia 21,3%, nelle Marche 19,8%, nel Molise 17,8%, in Piemonte 20,4%, in Puglia 17,9%, in Sardegna 18,3%, in Sicilia 14,2%, in Toscana 21,1%, in Trentino Alto Adige 20,8%, in Umbria 20,5%, in Valle d'Aosta 21,2%, in Veneto 22,2%.Alle ultime consultazioni nazionali in ordine di tempo, il referendum sulla riforma costituzionale del 4 dicembre 2016, alle ore 12 l'affluenza alle urne fu del 20,1%.