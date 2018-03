Trionfano Di Maio e Salvini, clamoroso crollo del Pd. E non ci sono i numeri per governare

C’è grande attesa oggi per i risultati delle elezioni. Al momento Italia divisa in tre e nessuno ha la maggioranza: M5s primo partito col 31% si impone al Sud e nelle isole; centrodestra prima coalizione col 37% e in testa nel Centro-Nord, con la Lega avanti; in forte calo come partito e coalizione il Pd conquista solo Toscana e Trentino Alto Adige. Ha retto l'affluenza, intorno al 73% alla Camera. Code e ritardi in molti seggi, anche a causa del tagliando antifrode. La diretta:



8:30 - Veneto, Lega record, è crollo assoluto per Pd - Il centro destra vince tutto in Veneto quando, secondo l'osservatorio del Consiglio Regionale con il 94% delle sezioni che hanno chiuso lo scrutinio, raggiunge il 48%. Tra le figure di spicco ad essere elette all'uninominale c'é Renato Brunetta (Fi) (collegio di san Donà di Piave nel veneziano) ma a segnare un'autentico exploit è la Lega che segna il 33% delle preferenze con una crescita esponenziale rispetto all'11% delle precedenti politiche del 2013 risultato segnato da Forza Italia che ha visto invertiti i ruoli. Secondo il M5s che registra un 24,5% mentre è crollo per il Pd che mai, con il 16,5, è stato così in basso. Nel 2013 aveva fatto il 23%.

08.15 - Quasi 9 ore chiusura manca dato un comune - A quasi 9 ore e mezza dalla chiusura dei seggi, per completare definitivamente i dati sull'affluenza alle elezioni politiche mancano ancora al Viminale le cifre sui votanti di un Comune della provincia di Roma. Per quanto riguarda invece per l'affluenza definitiva delle regionali, in Lazio mancano di dati di tre comune della Provincia di Roma e in Lombardia di un comune della provincia di Como

08:13- Stampa Gb pronostica "un parlamento impiccato" - E' l'immagine di un 'hung Parliament', un 'Parlamento impiccato' (ossia senza maggioranza assicurata), quella che fa premio sulle altre fra i titoli dei media britannici dedicati all'esito delle elezioni italiane. Un voto seguito con attenzione, magari non in apertura, ma certo fra gli argomenti principali di giornata.

08:10 - Abruzzo, 3 voti su 4 a M5S e centrodestra - In Abruzzo M5S e centrodestra rappresentano tre elettori su quattro. E' quanto emerge dallo spoglio provvisorio delle schede alla Camera nel proporzionale: grillini al 37,5%, centrodestra al 36,7% (totale 74,2), con la Lega che raggiunge il 14,6%. Tonfo sonoro del Pd che si attesta per ora al 14,4%, nonostante il traino della Giunta Regionale a guida democratica.

08:00- Alle 8 centrodestra avanti in Liguria col 37,5% - Il centrodestra è la prima coalizione nei collegi per la Camera in Liguria tranne a Genova dove nel collegi uninominali 3 e 4 prevale il M5s. Stesso andamento anche per il senato dove il centrodestra prevale in Liguria tranne che nel collegio 2, quello genovese dove prevale il M5s col 34,15%. All'interno della coalizione del centrodestra vola la Lega che si dimostra il primo partito della coalizione superando spesso la soglia del 20%.

07:50 - Bressa: "Buio totale" - "Buio totale. Vediamo ora cosa succede". E' il breve commento di Gianclaudio Bressa in riferimento alla debacle del Pd a livello nazionale, come anche in Provincia di Trento. Il sottosegretario uscente è stato eletto al Senato nel collegio uninominale di Bolzano Bassa Atesina con il 43,03% (definitivo), come anche Maria Elena Boschi alla Camera 41,00% (142 di 143 sezioni). "Gli elettori hanno confermato ancora una volta l'alleanza con la Svp", ha detto Bressa.

7:30 - Sicilia, M5s sfiora maggioranza assoluta - La Sicilia - che registra la più bassa affluenza alle urne tra le regioni italiane (62,7%, dieci punti in meno della media nazionale)- si conferma come la roccaforte del M5S. Mentre lo scrutinio va a rilento (metà dei seggi nella circoscrizione Sicilia 1 alla Camera e un terzo in quella Sicilia 2), nell'isola il Movimento di Grillo si avvicina addirittura alla maggioranza assoluta, con il 48% dei voti

7:10 - Cappotto M5s in Sardegna, crolla Pd, bene Salvini - Il Movimento 5 stelle fa cappotto in Sardegna: si conferma il primo partito nell'Isola rispetto alle Politiche del 2013 e si prepara ad una affermazione che, se confermata dai risultati finali, lo porterebbe a superare il 40%. Quando è stato scrutinato circa il 20% dei seggi su un totale di 1.838, i pentastellati si attestano sul 41% al Senato ottenendo oltre 10 punti in più dell'exploit delle precedenti elezioni. Anche nell'Isola si profila una debacle per il Pd che viaggerebbe 10 punti sotto il dato del 2013: ora è tra il 16 e il 18% contro il 27 di cinque anni fa.

07:00 - 7 ore chiusura mancano dati 3 comuni - A sette ore ormai dalla chiusura delle votazioni per le elezioni politiche e regionali mancano al Viminale i dati definitivi dell'affluenza di tre comuni. Stando ai dati del sito ufficiale del ministero dell'Interno, mancano ancora i dati di un comune, ognuno, della provincia di Roma, Como e Bari. Quattro, invece, i comuni mancanti per l'affluenza definitiva delle regionali, nel Lazio e in Lombardia: tre in provincia di Roma e uno in provincia di Como.

06:45 - Martina: "E' sconfitta molto chiara e netta" - "Stiamo seguendo come tutti l'evoluzione dei risultati ed è chiaro che si tratta di una sconfitta molto evidente e molto chiara, molto netta". Lo dice il vicesegretario del Pd Maurizio Martina al Nazareno.

06:40 Di Battista: "Renzi a 43 anni è già un ex" - "Quel che è certo è che Matteo Renzi a 43 anni è già un ex!" Lo scrive in un tweet Alessandro Di Battista del M5S.

06:30 - Oltre metà scrutinio, c.destra al 37%, M5S al 31% - Quando ormai lo spoglio delle schede elettorali ha superato abbondantemente il 50%, il Movimento 5 Stelle si conferma il primo partito alle elezioni politiche con il 31% dei consensi, mentre il centrodestra è la prima coalizione con il 37%. La coalizione di centrosinistra, invece, fa registrare un 24%, con il Pd però che si tiene sotto la soglia del 20% sia alla Camera che al Senato.

06:15 - In Basilicata dilaga M5S, Caiata vince - In Basilicata - dove ha votato il 71,1% degli aventi diritto rispetto al 69,2 del 2013 - è netto, ben oltre il 40%, il successo del Movimento cinque stelle, che eleggerà alla Camera anche il presidente del Potenza calcio, Salvatore Caiata, espulso una decina di giorni fa dal Movimento perché indagato per riciclaggio. A oltre metà dello scrutino Caiata è in netto vantaggio, con il 42,1% nel collegio uninominale Potenza-Lauria della Camera. Il M5S ha vinto anche gli altri due collegi uninominali lucani