E' morto Giuseppe Galasso,Mattarella: è stato un grande italiano

Roma, 12 feb. (askanews) - E' morto lo storico napoletano Giuseppe Galasso. Aveva 88 anni. Docente nelle università di Salerno, Cagliari e Napoli, autore di numerose pubblicazioni sulla storia dell'Italia meridionale, sul Risorgimento e di saggi filosofici e di studi su Benedetto Croce, Galasso fu anche deputato del partito Repubblicano dal 1983 al 1994 e, in quegli anni, sottosegretario ai Beni e delle Attività Culturali e del Ministero per l'Intervento Straordinario nel Mezzogiorno. Porta il suo nome la legge del 1985 a tutela dei beni paesaggistici culturali e ambientali che introdusse la possibilità di vincoli statali in attuazione del dettato costituzionale."Scompare con Giuseppe Galasso - lo ha ricordato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella- una grande figura del mondo intellettuale italiano. Alla sua cultura di storico e di studioso del pensiero politico ha saputo unire una ricca umanità e una incrollabile passione civile, che ha animato nel tempo il suo impegno e ha contribuito a rafforzarne l'autorevolezza. Giuseppe Galasso ha posto la sua intelligenza a servizio dello sviluppo del Paese, coniugando con sapienza l'elaborazione di un meridionalismo moderno con l'ideale europeo. Uomo di governo, ha aperto una strada, anche sul piano legislativo, per la necessaria tutela del paesaggio, componente essenziale della nostra stessa identità nazionale. Desidero - ha concluso il capo dello Stato- esprimere l'apprezzamento della Repubblica per il suo insegnamento e la vicinanza e la solidarietà ai familiari, agli amici che si nutrivano del confronto con lui, a tutti coloro che l'hanno conosciuto e apprezzato nel suo ruolo di professore, di esponente del pensiero laico e liberale, nel suo impegno politico e di governo, nei suoi studi che sono continuati fino a quando le forze lo hanno consentito"."Ci mancherà Giuseppe Galasso: la sua intelligenza critica, l'impegno politico e intellettuale per il Sud, l'intuizione della legge per la tutela del paesaggio", ha scritto su Twitter il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni."La scomparsa di Giuseppe Galasso - ha dichiarato il ministro dei Beni Culturali Ambientali e Turistici Dario Franceschini- priva il mondo della cultura italiana di un protagonista indiscusso, un grande intellettuale che si è impegnato in prima linea per la difesa del patrimonio del Paese in un'intensa esperienza politica mai dimenticata. A lui dobbiamo una legislazione sulla tutela del paesaggio, pensata e voluta per preservare il territorio italiano, che non a caso porta il suo nome".