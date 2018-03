[Il retroscena] Di Maio superstar. Sindacati, Coop e vescovi in fila da lui. E Giggino diventa anche protagonista di un film

Quando Nadia Romeo varca il portone del condominio di via Piemonte 32, i Cinquestelle, per un momento, pensano “è fatta”. Il Partito democratico ha mandato una sua esponente in avanscoperta nel quartier generale del Movimento 5 Stelle. “Allora questi vogliono trattare sul serio!”. Ma l’illusione dura un giro d’orologio. In realtà si tratta solo di una tragicomica casualità: “Io alloggio in un bed&breakfast che sta in questo palazzo”, si giustifica la Romeo. Non sta andando a offrire i voti dei dem. Vuole solo occupare la sua doppia uso singola, disfare il trolley e rilassarsi un attimo. E dire che lei, consigliera comunale a Rovigo e componente della direzione democratica in quota Emiliano, è tutt’altro che critica circa l’ipotesi di una collaborazione con i cinquestelle.

Ma la sua opinione personale, Di Maio se la fa fritta. Il neo reggente Maurizio Martina ha già detto che il Pd non farà alleanze. La linea è quella che poche ore prima Ettore Rosato, intercettato davanti alla tabaccheria di Montecitorio dai deputati cinquestelle Sergio Battelli e Simone Valente, esplicita senza giri di parole: “Se ci mettiamo insieme andiamo a sbattere, prima noi e poi voi”. Insomma, falso allarme.

Non che manchino gli endorsement, in questi giorni. Il M5s, dopo il 4 marzo, ha ricevuto attestazioni di sostegno da ambienti che prima mai avevano preso sul serio i grillini. E’ la solita storia: il carro del vincitore è la business class della politica. Si sta comodi e i posti finiscono subito. Sostenere le ragioni di un partito è lecito. Rimanerne folgorati un attimo dopo la chiusura dei seggi è una forma di opportunismo. In alcuni casi. In altri, semplicemente la constatazione di un dato di fatto. Il Movimento 5 Stelle, prendendo più di dieci milioni di voti, ha ricevuto un consenso interclassista. E i corpi intermedi, anche quelli tradizionalmente vicini alla sinistra, devono prendere atto dei cambiamenti in corso. E’ il caso del sindacato, anzitutto. Gli anni del collateralismo sono finiti, la Cgil si rassegna al fatto che, oramai, solo una minoranza dei suoi associati vota Pd e le liste alla sua sinistra. Camusso sa che il voto dei lavoratori del Sud premia i pentastellati, mentre i metalmeccanici della Fiom addirittura scelgono la Lega.

I punti di convergenza non mancano. Pasquale Tridico, ministro in pectore del M5s per il welfare, ha presentato un programma molto “di sinistra”. Oltre al reddito di cittadinanza, si parla di riduzione dell’orario di lavoro (sul modello tedesco), di salario minimo garantito e di ritorno alla concertazione. I Cinquestelle, inoltre, propongono anche di eliminare la legge Fornero e il Jobs act. Musica per i rappresentanti dei lavoratori. Se questa è la loro piattaforma, Pino Gesmundo, segretario della Cgil Puglia, ha già detto che i grillini saranno interlocutori privilegiati del suo sindacato.

Insieme alle roccheforti rosse, poi, crolla anche il rapporto privilegiato del Pd con il mondo delle cooperative, tradizionale collettore di voti e finanziamenti. Il paradosso è che, imbarcando l’ex presidente di LegaCoop Giuliano Poletti nel governo, Matteo Renzi era sicuro che avrebbe cementato il rapporto tra Pd e Coop. E’ successo l’esatto contrario. Dopo Maurizio Gandini, presidente di Confcooperative, anche Mario Lusetti, leader di LegaCoop (le Coop rosse), ha mollato i dem per applaudire Di Maio. E fine della storia d’amore.

Un ragionamento più complesso va fatto a proposito del rapporto con il Vaticano, dove Di Maio ha provato ad accreditarsi. E, dopo lo scetticismo iniziale, sembra esserci riuscito. A novembre il leader dei Cinquestelle chiese e ottenne un incontro a Washington con il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato del Vaticano. Da allora i pregiudizi della Curia sui grillini si sono ridimensionati. Tanto che Marco Tarquinio, direttore dell’Avvenire, in un suo fondo ha potuto scrivere: "Se guardiamo ai grandi temi (dal lavoro alla lotta alle povertà), nei tre quarti dei casi abbiamo la stessa sensibilità" del M5s.

Tutta questa storia diventerà un film. Ma sul serio. Si chiamerà “Rally” e sarà una sorta di documentario sulla campagna elettorale di Luigi Di Maio, dalle riunioni con lo staff ai comizi nelle piazze, dall’attesa per l’esito elettorale fino all’esplosione di gioia per la vittoria. E’ già pronta una sceneggiatura approvata dal capo e dall’ufficio della comunicazione. Manca solo il finale. Perché gli autori vogliono che “l’ultima scena immortali l’ingresso di Di Maio a Palazzo Chigi”. Sì, è scritto proprio così.