Di Maio e Salvini ai ferri corti sulla premiership, il Berlusca media. Il Pd resta arroccato ma qualche 'dialogante' c'è

Di fronte all’ostia pasquale, tutti santi. Si prevede tregua 'armata' anche per Pasquetta. I duellanti tengono rinfoderate le lame lasciando scaramucce, affondi e parate a martedì. Aspettando Mattarella fanno finta di guardarsi in cagnesco. Silenzio perfetto. Matteo Salvini, che si sta riposando a Ischia, evita per un giorno uscite pubbliche. Muto come un pesce Gigi Di Maio, il referente dell’impresa Casaleggio@G, che si è limitato a rilanciare, ma senza molta convinzione, il programma pentastellato, forse consapevole che il continuo rivendicare la guida di Palazzo Chigi potrebbe incancrenire ulteriormente il dialogo con la Lega. E mai sia.

La soluzione si trova, se Di Maio rinuncia al premierato. Intanto, l’altra parte che conta dell’itala politica, il Pd, spera che i duellanti si scannino a vicenda. Neppure loro però stanno bene: c’è chi vorrebbe dialogare - non molti, ma qualcuno in più sì - con il M5s (visto da alcuni piddini come una specie di sinistra renitente), ma resteranno, questione di numeri, assisi fra i banchi dell’opposizione ("non si muove foglia che Renzi non voglia"). I prossimi giorni valuteranno se ci sarà un compromesso percorribile. Decisivo per il tanto caldeggiato accordo sui temi sarà il dibattito sul Def, che inizierà il 10 aprile e che si concluderà a ridosso delle Regionali in Molise e Friuli Venezia-Giulia. Un altro calvario annunciato per i renziani.

La parola chiave in queste ore sante è "programma". E' al programma di 20 punti che Di Maio fa riferimento rilanciando gli obiettivi fiscali del M5S: dimezzamento dell'Irap, riforma degli scaglioni Irpef, abolizione dello spesometro" e "la digitalizzazione del fisco", sul quale oggi pone l'accento. "I benefici del fisco digitale sarebbero immensi", spiega Di Maio osservando che, per il progetto, basta usare le risorse stanziate per l'Agenda digitale", finora, "spese poco e male". E così, assicura Di Maio, si arriverebbe all'abolizione "di fatto e non solo di nome di Equitalia". Promettere non costa nulla e rassicura l’elettorato, ma dietro queste asserite certezze si nasconde lo spauracchio di Silvio Berlusconi che vuole la sua tavola rotonda.

C’è in Di Maio, che sinora se l’è giostrata bene con Salvini per quanto riguarda il controllo di Senato e Camera, comunque la consapevolezza che sta per giocarsi la fase più difficile della partita. Restando dentro un linguaggio consono al calcio: Di Maio e Salvini cincischiano a centrocampo, nessuno la mette dentro, il pubblico però li applaude. "Tutto è possibile", spiega Massimiliano Fedriga, laddove il governatore del Veneto, Luca Zaia, rilancia uno dei concetti più cari al Carroccio: "Salvini premier è l'uomo giusto al posto giusto". I due leader, sottolineano fonti parlamentari, si parlano e hanno espresso entrambi la volontà di vedersi. Ma al momento la data del vertice "non è in agenda", sottolineano le stesse fonti.

Anche perché c'è un'organizzazione logistica da mettere a punto e che, probabilmente, vedrà Di Maio e Salvini a Roma solo giovedì, giorno in cui entrambi tra l'altro saliranno al Colle. E a questo punto non si esclude neanche che il vertice slitti a dopo il primo giro di consultazioni. Con il M5S "una sintesi è possibile, ma partendo dal dato incontrovertibile che il centrodestra è la coalizione che ha vinto le elezioni e che Salvini è il candidato naturale alla premiership. Di certo occorrerà un grande sforzo per coordinare politiche stataliste con le nostre politiche economiche, ovvero con programmi che hanno sempre guardato all'impresa, all'operatore commerciale, alla semplificazione burocratica". Il parlamentare di Forza Italia Renato Schifani, intervistato dal Corriere, dice che “è difficile pensare che il tema del lavoro possa essere risolto con un assegno di Stato, sono proposte che ricordano quelle minoritarie di Bertinotti". Sul veto del Movimento a FI, "nessun veto è accettabile in politica quando si deve aprire un confronto", dichiara Schifani. “L’auspicio è che si abbassino i toni, il Paese ha bisogno di governabilità ma anche di stabilità, non di esecutivi provvisori". Mediatore.

Ettore Rosato, vicepresidente Pd della Camera, in un'intervista al Messaggero, ha sostenuto che “i 5Stelle hanno già un accordo con la Lega. "Staremo dove siamo, all'opposizione. E al di là del dibattito che non smetterà mai di animare il nostro partito, siamo coesi nel dire: mai un governo con Di Maio e mai un governo con Salvini. Ci cercano esclusivamente per aumentare reciprocamente il potere contrattuale, ma di fatto hanno già ratificato un patto di governo. In altre parole ci usano". Hanno cominciato a lavorare al patto ben prima delle elezioni. Stanno solo discutendo su chi dovrà guidare il governo e se imbarcare o meno FI", rimarca. "Farsi usare nella loro discussione è poco utile e intelligente. E' un eccesso di ingenuità: nel M5S c'è una struttura aziendale che ha un progetto chiaro e nessuno gli farà cambiare strategia".

Un accordo Pd-M5S, con Di Maio da parte, "è fantapolitica", commenta ancora Rosato. "I grillini hanno un programma alternativo al nostro e da mesi spiegano come smonteranno le riforme del Pd. I loro riferimenti all' estero sono Putin ed Orban, sono euroscettici, hanno una visione economica che non tiene conto dei vincoli di finanza pubblica, hanno una forma di democrazia interna opaca. Non esiste alcuna possibilità di convergenza". Sergio Mattarella da giovedì prossimo avrà il suo bel daffare.