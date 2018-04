[Il retroscena] Botte da orbi tra Di Maio e Salvini ma il Quirinale lascia fare, senza fretta, con un obiettivo

Più che la “pausa di riflessione”, tra Lega e 5 Stelle sembra essersi scatenata la guerra dei Rose’s. “C’è lo 0% di possibilità che noi facciamo un governo con l’ammucchiata del centrodestra” cinguetta Di Maio all’ora di pranzo. “Quello che dice Di Maio in questo momento mi interessa meno di zero” replica Salvini dopo il caffè. Posto che si sia sciolto il grande freddo tra Salvini e Berlusconi, anche l’opzione di un accordo di governo con il Pd con i 5 Stelle è stata chiusa definitivamente in serata dal capogruppo alla Camera Graziano Delrio: “Esiste uno 0% di possibilità che nasca un governo Pd con i 5 Stelle o con il centrodestra”. Un secco “no grazie” che fa seguito al perentorio “non siamo il piano B di nessuno” pronunciato domenica sera dal segretario reggente Maurizio Martina.

La fiduciosa attesa del Colle

La giornata di insulti tra Salvini e Di Maio ha fatto saltare in aria a colpi di tweet i tavoli dell’auspicato accordo. Al Quirinale, che si predispone a convocare le parti per il secondo giro di consultazioni (giovedì e venerdì oppure venerdì e sabato), l’aria è quella di una consapevole preoccupazione e si mette già in conto il terzo giro di consultazioni. Il presidente della Repubblica osserva l’evolversi della situazione. Resta in “fiduciosa attesa” che si arrivi a una soluzione politica dello stallo postvoto. “Dare tempo senza perdere tempo” resta il principio guida in questa fase così tormentata. Con una certezza di fondo: non se ne parla di andare a votare a giugno. E neppure di andare a cercare i voti in Parlamento per la fiducia (cosa che neppure Salvini vuol fare, mentre l’alleata Meloni la vede come la possibilità più realistica). Non è una questione di purismo della prassi parlamentare. Se il paese deve restare in mano ad un governo sfiduciato prima ancora di iniziare come sarebbe quello di un Salvini - o chi per lui - in cerca di voti, tanto vale che a palazzo Chigi rimanga il responsabile e fidato esecutivo Gentiloni. Uno scenario, questo, che le forze arrivate prime il 4 marzo non hanno ancora ben realizzato.

A colpi di tweet

Dopo il week end di vertici (ad Arcore), convention e grigliate (a Ivrea nella villa di Casaleggio, presente Grillo) e dibattiti che dovevano essere chiarificatori (quelli del Pd e dei giovani della sinistra), il lunedì ha portato liti, insulti travestiti da percentuali e porte sbattute in faccia. Salvini è in Friuli dove, in modalità campagna elettorale permanente, porta in giro tra Udine e Spilimbergo il candidato governatore Massimiliano Fedriga, annunciato vincitore alle regionali del 22 aprile. In mattinata il leader del centrodestra prova ad essere fiducioso. E indica quella che a suo dire è l’unica strada: “Ci sono il 51% di possibilità di fare governo tra centrodestra e Cinquestelle”. Centrodestra, ribadisce Salvini: la Lega non può e non vuole prescindere da Berlusconi. E comunque, “…io sono pronto a dialogare con tutti ma se dall’altra parte c’è solo che dice no-no-no per tirare a campare, allora torniamo al voto”. Non l‘avesse mai detto. Passano due ore e arriva la risposta di Di Maio. La doccia gelata via twitter: “C’è lo 0% di possibilità che il Movimento 5 Stelle vada al governo con Berlusconi e con l’ammucchiata di centrodestra”. Poi, per fare arrivare il messaggio ad un pubblico più ampio, lo staff comunicazione, che controlla ogni sillaba di ciò che esce, incarica prima Laura Castelli e poi il capogruppo Toninelli di ribadirlo davanti alle telecamere: “Se per Salvini il cambiamento passa da Arcore e da Forza Italia, allora non ha capito…”. A quel punto Salvini, per quanto abbia imparato a farsi concavo e convesso (tecnica in cui Berlusconi è maestro), non se la tiene: “A me di Luigi Di Maio importa meno di zero. Io penso al paese reale, che è quello che sto incontrando anche qua in Friuli. Avviso Di Maio che il paese reale non ha tempo da perdere. Con l’arroganza e gli egoismi non si costruisce nulla”.

Tattiche dilatorie

Salvini e Di Maio hanno litigato e fatto pace più volte in questo mese. E non c’è dubbio che nelle prossime tre settimane peseranno, nelle loro parole, le campagne elettorali in Friuli e Molise, in pratica una faccenda privata tra 5 Stelle e Lega. Una sorta di prova del 9 del voto del 4 marzo. Sono dinamiche che preoccupano il Quirinale che resta comunque convinto della possibilità di dare vita a una maggioranza e a un governo politico. Occorre avere pazienza. E magari far capire che non esiste alcuna chance di andare a votare a giugno. La “finestra” per un voto ultra anticipato si chiude nella prima settimana di maggio. Dunque fino a quel momento Di Maio e Salvini potranno anche sfidarsi a duello ma non saranno consumati strappi. Mattarella osserva il consumarsi della scena, degli insulti e del muro contro muro, convinto che tutto ciò sia figlio di una stagione maggioritaria che però non c’è più e che serva tempo perché i protagonisti lascino da parte anche l’uso di un lessico - ad esempio “tocca a me l’incarico perché ho preso più voti” - che non è più adeguato alla nuova stagione proporzionale dove la vittoria, cioè la maggioranza dei voti, si ottiene solo lavorando, smussando, mettendo al centro i programmi. Dunque è importante lasciar passare questo mese di aprile - il 22 il voto in Molise, il 29 in Friuli - e concentrarsi su maggio quando certi spigoli dovrebbero essere smussati per sempre.

Una nuova legge elettorale

Dal Colle più alto traspare un certo scetticismo circa un’altra opzione messa sul tavolo da Giorgia Meloni: una nuova legge elettorale che può essere approvata non tanto dalla Commissione speciale, quella che traghetta i lavori fin tanto che giura un nuovo esecutivo, quanto dal Parlamento e dal governo Gentiloni in prorogatio. Questa legge (Meloni propone il premio di maggioranza a chi raggiunge il 37 per cento) darebbe cioè la garanzia della governabilità. Ma è veramente molto difficile che il Parlamento se ne faccia carico. Dopo tutta la fatica per entrare, figurarsi se i neoeletti vogliono mollare i seggi e rimettersi in gioco. Un sentimento che accumuna tutti, anche i 5 Stelle.

Il cerino in mano

Salvini in serata ha detto di essere disposto ad incontrare Di Maio: “Se Di Maio, anche domattina, vuole seriamente incontrarsi con il centrodestra, che ha vinto le elezioni, per costruire il futuro dell'Italia, io ci sono e non dico: o il premier lo faccio io o salta tutto, non ho questa supponenza”. Il leader del centrodestra, che si sforza giorno dopo giorno di far dimenticare quello della felpa e della ruspa, cerca di mostrarsi rassicurante, affidabile e responsabile. Di fronte a un Di Maio che sa dire solo “io faccio il premier” e che anche ieri sera, in tour in Molise per le regionali, ha ripetuto “…non vedo l’ora di tornare qui come premier”, Salvini sembra voler fare il padre responsabile. “Io mi sento pronto a prendere per mano questo Paese ma solo con una maggioranza certa. Serve un accordo scritto tra centrodestra e Cinque Stelle. Al di là dei veti o delle simpatie facciamo qualcosa o no per il paese reale che è lì che aspetta? Se la risposta è no, i numeri sono numeri, si torna al voto”. Perché nel tatticismo estremo in corso da un mese tra Lega e 5 Stelle, c’è anche la necessità di fare in modo che il cerino di un eventuale fallimento resti nelle mani di tutti tranne che nelle proprie.

Il bonus vitalizi

In questa ottica approvare subito e in fretta il taglio dei vitalizi deve sembrare - e forse è - per i 5 Stelle la moneta migliore da spendere rispetto a quegli undici milioni di elettori che li hanno scelti in nome del cambiamento. E che iniziano a brontolare per questa paralisi post voto. Ecco perché ieri il presidente della Camera Roberto Fico ha messo all’ordine del giorno il taglio dei vitalizi: su 18 membri dell’ufficio di presidenza, Lega e 5 Stelle hanno 10 voti su 18. Una maggioranza più che sufficiente a far approvare la modifica. La notizia è stata rilanciata dalle truppe social dei 5 Stelle. Molto aldilà di quello che è: un risparmio di circa 200 milioni di euro grazie al taglio delle pensioni dei parlamentari prima del 2012, che erano calcolate con il sistema retributivo (ora sono, invece, contributive). I 5 Stelle, che hanno blindato la presidenza della Camera propri per garantire a questo provvedimento un timing veloce, vogliono portare a casa lo scalpo. Anche se molto probabilmente dopo poco tempo dovranno fare marcia indietro perché i giuristi dicono che non è possibile toccare diritti acquisiti. Quali sono lei pensioni. Il provvedimento sarebbe ad alto rischio di costituzionalità. Ma senza dubbio scalderà gli animi, nel breve.

La partita con il Pd

Il Pd, pur diviso per i modi, resta fedele a quella che è stata “l’ultima decisione” di Renzi segretario: tocca a chi ha vinto, il Pd resta all’opposizione. Che non è l’Aventino, come molti hanno provato sostenere, bensì “l’opposizione costruttiva di una minoranza parlamentare”. E però i 5 Stelle hanno alle mani uno strumento utile a tenere aperta l’interlocuzione con chi già adesso dice: vediamo almeno cosa propongono. Oggi sarà votata la composizione della Commissione speciale che sarà decisiva per approvare provvedimenti urgenti fintanto che non saranno operative le Commissioni. C’è di tutto, dal Def alla legge elettorale, per dire. Il Pd ha chiesto per sé la presidenza indicando Francesco Boccia che era presidente della Bilancio nella passata legislatura. Fino alla scorsa settimana i 5 Stelle non pensavano neppure a fare questa concessione (che è però prassi) agli avversari politici. Oggi potrebbero valutare che è utile cambiare idea. Un’apertura al Pd, e alla parte dialogante dell’ex partito di maggioranza. Giusto per tenere una fiammella accesa anche nel forno più freddo.