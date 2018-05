L’annuncio dopo l’incontro: Lega e M5S pronti a riferire a Mattarella. Ecco il totonomi

Movimento 5 Stelle e Lega hanno informato con una brevissima telefonata gli uffici della Presidenza della Repubblica di essere pronti a riferire da sull'esito del confronto per dar vita ad una maggioranza in grado di sostenere un governo, sia sui contenuti programmatici che sulla proposta per quanto riguarda la guida dell'esecutivo, senza tuttavia indicare nomi. "Di nomi non abbiamo parlato, si stanno affrontando temi importantissimi", dice Luigi Di Maio, ma di nomi si parla eccome. Sono quelli ipotetici del premier e dei ministri del governo giallo-verde che potrebbe nascere, con le caselle che dovranno andare a posto nelle prossime ore. Al Quirinale verrà fatto un nome domani, è trapelato, mentre Matteo Salvini ha smentito che ci possa essere una rosa per la premiership. "E che portiamo, una squadra di calcio?", ha detto ironico il leader leghista. "Sempre politico, mai tecnico", così deve essere il presidente del Consiglio per il capo del M5S.

Il totonomi

Un profilo che esclude il nome trapelato, quello di Franco Bernabè, 69 anni, manager pubblico e privato di altissimo livello e lungo corso, nonché banchiere, tra le altre cose ex amministratore delegato di Telecom Italia. Intanto si tira fuori un altro dei papabili a premier o a ministro dell'Economia, l'ex rettore dell'Università Bocconi di Milano Guido Tabellini. Ha fatto sapere di non avere avuto alcun contatto con forze politiche e di non avere alcun interesse a un ruolo di governo.

Spunta Giorgetti ma poi tramonta di nuovo

In giornata era risalito il nome di Giancarlo Giorgetti, numero due della Lega, capogruppo alla Camera, un politico a tutto tondo. Un nome che doveva essere accettato da Di Maio e dai suoi ma che avrebbe comportato un riassetto complessivo della squadra. Tanto da far pensare che anche questo nome sia tramontato dopo la nuova fiammata. Tra i candidati a un ministero Alfonso Bonafede deputato del M5S, in predicato per la Giustizia: Vincenzo Spadafora, ex Garante dell'Infanzia, deputato e vicinissimo a Di Maio; Stefano Buffagni, commercialista milanese e deputato cinquestelle; e ancora Riccardo Fraccaro, Pasquale Tridico, Giulia Grillo o Pier Paolo Sileri, tutti M5S. Poi Armando Siri, Roberto Calderoli e Nicola Molteni per la Lega. Per i ministeri il M5S punterebbe a Esteri, Sviluppo, Lavoro e Sanità; la Lega a Interni, Difesa e Trasporti.

Ora tocca a Mattarella

In ogni caso il capo dello Stato Sergio Mattarella, tra stasera e domani mattina, valuterà come procedere. Se dar vita, tra il pomeriggio di domani e quello di martedì, ad un nuovo rapido giro di consultazioni oppure se incontrare solo le delegazioni di M5S e Lega. Per ora l'agenda del presidente prevede per domani pomeriggio, alle 17, la presenza a Roma ad un convegno su Aldo Moro all'Istituto Sturzo, mentre per martedì mattina, alle 11, la visita a Genova all'Istituto "Giannina Gaslini" in occasione dell'80° anniversario della sua fondazione.

L'incontro decisivo

La svolta è arrivata al termine dell'incontro di questo pomeriggio tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio in uno studio di commercialisti in centro a Milano e dopo il secondo giorno di lavori, a Palazzo Pirelli, al tavolo tecnico per la definizione del contratto di governo. Dopo il confronto il capo politico pentastellato, si apprende da fonti del M5S, ha chiamato il Quirinale. Lega e 5 Stelle, fa sapere Salvini, indicheranno un solo nome come premier del prossimo governo giallo-verde. Lunedì il confronto si sposta nella Capitale. I lavori riprenderanno alle 14.30 negli uffici del gruppo Lega alla Camera. Sul fronte del programma la partita sembra chiusa, restano da limare solo i dettagli. Il nodo resta sulla figura terza che dovrà guidare il governo gialloverde, una figura di "altissimo profilo", come raccomandato dal Quirinale. Ma sui nomi il riserbo è massimo e l'ufficialità, assicurano, arriverà non prima "di uno o due giorni".