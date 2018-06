[Il punto] Di Maio accelera sul reddito di cittadinanza: "Ecco dove trovare le coperture. C'è anche il FSE"

In tempi recenti il ministro del Lavoro Luigi Di Maio ha confessato di voler dare un’accelerazione all’introduzione del reddito di cittadinanza (anche se poi magari proprio reddito di cittadinanza non sarà) entro il 2018 ricorrendo anche all’utilizzo dei fondi dell’Unione Europea. Precisando allo stesso tempo di essere in linea con il responsabile dell’Economia Giovanni Tria sulla necessità di rispettare i vincoli di bilancio comunitari, l’adesione all’euro e l’opportunità di ridurre il debito pubblico. Dal Lussemburgo, dove si trovava per il Consiglio dei ministri degli Affari sociali, ha spiegato inoltre di non avere in testa una soluzione “assistenzialistica” ma “un sistema per il recupero dei disoccupati, con un percorso di formazione che porti alla fine verso il mondo del lavoro”.

Con ciò il leader pentastellato vuol dare risposte concrete a chi lo ha votato attendendosi l’aiuto di quello strumento e magari stroncare gli avversari che - come fa Elisabetta Gualmini (Pd) sul blog di HuffingtonPost – parlano di “misura annunciata e propagandata da anni, grazie alla quale i cinquestelle hanno ottenuto vagonate di voti”, e su cui però incontrano “gigantesche difficoltà di attuazione”. E probabilmente punta inevitabilmente a recuperare visibilità in un quadro di governo dove Salvini ha finora sguazzato e raccolto consensi. Inevitabile sciogliere allora le briglie ai suoi principali cavalli di battaglia: i vitalizi e le pensioni d’oro da tagliare e, appunto, il reddito di cittadinanza.

Le risorse Ue

Ma di cosa parla in concreto il titolare del dicastero di Via Veneto? Su quali risorse intende puntare? In pratica – come spiega Business Insider.com - occorre tener conto di quella risoluzione del Parlamento Europeo per cui la Commissione Ue dovrebbe attivarsi affinché il 20 per cento del Fondo sociale europeo venga destinato a “progetti di sostegno al salario minimo e al reinserimento nel mondo del lavoro”.

In soldoni significa che 24 dei 121 miliardi del FSE dovrebbero essere destinati al sostegno del mercato del lavoro europeo. Di questo consistente tesoro al nostro Paese spetterebbe qualcosa come 3,4 miliardi di euro. Sembra per altro che Luigi Di Maio punti ad avere qualcosa in più in ragione della condizione singolare dell’Italia e della particolarità del reddito di cittadinanza così come lo intende l’esecutivo attuale.

Una giovane disoccupata

Il progetto a 5stelle sarebbe infatti perfettamente inquadrabile nelle previsioni della Ue: parla di Centri per l’impiego, obbligo di formazione e creazione di opportunità lavorative. Un modello che in altri Paesi d’Europa esiste già e che da noi è indispensabile introdurre. Basti pensare – precisano i pentastellati – che da noi ci sono 9mila addetti nei servizi per l’impiego, mentre nei Paesi a noi più vicini sono enormemente di più.

I 17 miliardi

A questo punto è indispensabile qualche conto. Per attuare il reddito di cittadinanza occorrono 17 miliardi. Di questi due dovrebbero servire per i centri per l’impiego, 15 per intervenire su quasi 3 milioni di famiglie in povertà.

Come trovarli? A scorrere i blog dei cinquestelle e il loro programma, e come ricorda BI, sarebbero disponibili attualmente già 20 miliardi: due provenienti dal fondo di sostegno alla povertà, 5 dalla riduzione delle detrazioni sui redditi più alti, 2 dall’operazione di riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi per banche e assicurazioni, 2,5 da tagli vari alla spesa, 1,5 dall’aumento delle imposizioni sulle trivellazioni e 1 dalle imposte sul gioco d’azzardo.

Oltre queste coperture potrebbero esserci quelle derivanti appunto dal Fondo Sociale Europeo. Si potrebbe arrivare su questo fronte a circa 3,4 miliardi. Con una notazione singolare: tali fondi sono coperti per i due terzi dalla Ue ma il nostro Paese non riesce quasi mai ad utilizzarli a pieno. Per una sua carenza, non per altro.

L'Italia tra i Paesi che spendono peggio i fondi Ue

Alla fine noi italiani siamo in assoluto tra quelli che spendono peggio i fondi europei. Tralasciamo di utilizzare insomma una grande fonte di finanziamento. Per questo il M5S spera di potervi attingere a piene mani per attuare il reddito di cittadinanza.

All’Italia spetterebbero 17 miliardi e rotti per il periodo 2014-2020 dal fondo sociale. Dieci miliardi dalle casse Ue e 7 di finanziamento nazionale. L’Italia alla fine dovrebbe godere per i sette anni in questione di circa 121 miliardi, la quota più alta tra quelle dei Paesi dell’Unione.

Questa tabella di Business Insider riporta quanto il Fondo sociale europeo prevede per ciascuno stato Ue.

La tabella (da BusinessInsider.com)

Si tratta di un flusso finanziario non utilizzato appieno negli anni precedenti, che piazza l’Italia tra i Paesi che hanno speso meno denaro messo a disposizione dal FSE. Secondo quanto pubblicato da Business Insider Italia, dei 17 miliardi in programma sarebbero state allocate risorse per progetti pari a 6 miliardi, ma effettivamente ne sono stati spesi solo 1 miliardo e 300 milioni. L’8 per cento dei finanziamenti potenzialmente utilizzabili. Peggio di noi - si fa notare - fanno solo Regno Unito (7%), Spagna (5%), Cipro (5%), Croazia (3%) e Romania (1%).

Povertà in Italia

Tra i Paesi più capaci, l’Olanda che ha speso il 36 per cento delle somme pianificate, la Germania, con il 24% del totale programmato, e il Lussemburgo con il 24% della cifra prevista.

L'esempio dei Paesi virtuosi

Forse anche per questo Di Maio intende studiare quanto fanno i Paesi Ue più virtuosi. In Germania per esempio c’è anche da verificare come funzionano gli Uffici di collocamento. E il reddito minimo garantito, presente in molti Paesi Ue, va sempre meditato in chiave Europea. “Passa sicuramente per un intervento della programmazione economica europea dei prossimi anni”, ha sostenuto il ministro. Si tratta di una “misura di sviluppo economico in grado di aumentare la domanda interna e, dunque, di far calare il debito pubblico”.