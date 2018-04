Di Maio: ci metteremo un po' per fare un governo fatto bene

Roma, 10 apr. (askanews) - "Stiamo lavorando ogni giorno per formare un governo del cambiamento, perchè non ha alcun senso fare un governo se non sarà del cambiamento, non ha alcun senso fare il premier se non si ha il potere di cambiare la vita delle persone. Se ci vedete mettere un po' di tempo è perche vogliamo fare un governo fatto bene e non per tirare a campare come si è fatto negli ultimi anni". Lo ha detto Luigi Di Maio, capo politico del M5S, a Bojano per un incontro elettorale in Molise.