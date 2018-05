Di Maio: 'Ci hanno sabotato'

Roma, 3 mag. (AdnKronos) - "Questi 55 giorni in futuro li potremo raccontare a tutto il mondo nella loro interezza. Intanto vi dico le due cose principali: è chiaro che Salvini non ha nessuna intenzione di staccarsi da Berlusconi; Renzi ha fatto credere con l'inganno a mezzo mondo (inclusi i suoi) che avrebbe fatto il senatore semplice e che il Pd fosse disponibile ad un dialogo con noi in ottica di fare finalmente qualcosa di buono per il Paese in un governo, per poi far saltare tutto". E' quanto si legge in una mail inviata da Luigi Di Maio ai parlamentari M5S. "In questi giorni - prosegue il leader 5 Stelle nella missiva - è emerso chiaramente che sia Berlusconi e Renzi, sia Renzi e Salvini si sono sentiti in tutto questo periodo per sabotare qualsiasi possibilità di far andare al governo il Movimento 5 Stelle. Hanno confermato che non hanno la volontà politica di fare gli interessi dei cittadini". "Nel centrodestra la condizione che avevano posto era che il Presidente del Consiglio andasse al centrodestra e che dovessimo accettare Berlusconi in coalizione - scrive il leader 5 Stelle - Sul lato Pd, Martina & co. non hanno mai posto nessun veto su me Presidente del Consiglio. E' stato Renzi che ha posto il veto su tutto il Movimento 5 Stelle 'al di là di chi fosse il premier', l'avete sentito", ribadisce il deputato campano. "Non abbiamo mai parlato di nomi, abbiamo costruito una situazione per proteggere i temi più delicati, cioè un contratto dove avremmo affrontato le questioni più urgenti per il nostro Paese" dice Di Maio tirando le somme del lavoro svolto negli ultimi due mesi. "Insieme a Danilo e Giulia e a tutti voi che ci avete sempre sostenuto, abbiamo cercato fino alla fine di dare un governo che offrisse finalmente soluzioni a questo nostro martoriato Paese. Che è il motivo per cui nel 2012 mi sono candidato la prima volta. Ora la palla passa a loro" si legge nella e-mail. "Dicono che siamo dei poltronari. Che abbiamo mirato al potere a tutti i costi. E' un'accusa che mi fa sorridere - afferma - perché se avessimo voluto le poltrone avremmo potuto accettare di fare un contratto con Berlusconi e avremmo avuto le 'nostre' poltrone al governo. E adesso vedremo chi sono i poltronari". "Prepariamoci anche alla battaglia sui vitalizi, il primo risultato che possiamo portare a casa", annuncia il leader 5 Stelle. "Nei prossimi giorni - scrive ancora Di Maio - parleremo con i cittadini nelle piazze e in tv. Avevamo creduto che i partiti, con tutte le batoste che hanno preso in questi anni, avessero imparato la lezione e avessero capito che è finalmente arrivato il momento di dare delle risposte agli italiani, non alle coalizioni di forze politiche o alle segreterie. Invece il cinismo e l'arroganza hanno prevalso durante questi 55 giorni di tentativi". MATTARELLA - "Vi posso assicurare che in questi 55 giorni l'unico corretto con noi è stato il Presidente Mattarella - sottolinea Di Maio - E credo che anche lui riconoscerà tutti gli sforzi che abbiamo fatto per realizzare il primo governo del cambiamento. Siamo stati gli unici a essere seri, a parlare di soluzioni che i cittadini chiedono da anni, a volere mettere le cose nero su bianco in un contratto. Agli altri questo non interessava, evidentemente". "Ma adesso basta - scandisce - Sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto in questi giorni. Abbiamo dato il massimo e agito con linearità e prendendoci tutta la responsabilità di una situazione causata da una legge elettorale che hanno voluto tutti, tranne noi". AMMINISTRATIVE - "Dicono che perdiamo voti viste le amministrative. Nessuno dice che a giugno 2017 abbiamo preso alle amministrative l'8% di media. Dopo pochi mesi in Sicilia il 35%. A marzo 2018 il 32,5%. A Trapani in 8 mesi siamo passati dal 12% delle comunali al 54% delle politiche" sottolinea Di Maio. "Questa storia delle amministrative è vecchia. Tutti sanno che a livello locale agiscono altre logiche e che il Movimento non ha decine di liste a supporto ma coerentemente si presenta da solo. In Molise, nonostante l'accozzaglia di partitini contro di noi, siamo la prima forza politica con il 37% dei voti", rivendica il leader M5S. DIRETTORI TG - "Nelle ultime ore abbiamo saputo che sono di nuovo partite le richieste ai Tg Rai di fare servizi contro di noi - scrive Di Maio nella mail - Negli ultimi 50 giorni ci avevano trattato con i guanti bianchi perché avevano paura che andassimo al governo e sostituissimo i direttori. Lo faremo molto presto grazie a una legge finalmente meritocratica". "Non dobbiamo avere paura dei loro servizi in mala fede: ci hanno attaccati per 5 anni, eppure abbiamo vinto a Roma, Torino e siamo arrivati quasi al 33%. E lo spirito che ha animato le nostre battaglie crescerà sempre di più", rimarca il capo politico del M5S.