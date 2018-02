Di Battista svela un nuovo ministro: Fioravanti allo Sport

Pescara, 28 feb. (askanews) - "Il nuotatore olimpionico Domenico Fioravanti sarà il nostro ministro dello sport se vinceremo le elezioni". Lo ha detto Alessandro Di Battista, a Pescara alla convention per la presentazione del programma dei Cinquestelle sullo sport."Sarà un grande onore e un grande privilegio, valorizzare questo mondo bellissimo è il nostro obiettivo - ha detto Fioravanti subito dopo l'investitura di Di Battista - ho fatto per oltre 20 anni l'atleta agonista e ho vissuto sulla mia pelle il bello è il brutto dello sport. È normale perdere, ma deve dare lo stimolo per arrivare a conoscere i limiti del nostro corpo senza peró sostanze dopanti".Zeman testimonial d'eccezione: "Mi sono schierato. Solo i 5Stelle hanno un programma sullo sport. Ecco perchè ho risposto alla loro chiamata".