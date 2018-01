Dellai a Rutelli: non usiamo nè nome nè simbolo della Margherita

Roma, 4 gen. (askanews) - "Rutelli parte da un presupposto che non c'è: nessuno di noi pensa di usare né il nome né il simbolo del movimento Dl-Margherita. E' una esperienza che ha avuto una sua vita e una sua morte, perchè è in liquidazione, e nessuno pensa di usarlo. Non so quale sia la ragione che ha provocato questo tipo di presa di posizione. Noi abbiamo un movimento presente in Parlamento, Unione per il Trentino, che ha il suo nome, il suo logo, e una storia diversa, non vedo ragione di conflitto. Mi dispiace molto di questa posizione, ma parte da un presupposto che non c'è: nome e composizione della nostra lista non sono confondibili con l'esperienza a cui si riferisce Rutelli". Lo afferma Lorenzo Dellai, deputato tra i promotori della lista Civica popolare-Lorenzin, dopo che l'ex leader della Margherita ha scritto su Facebook che "nessuno può impadronirsi del simbolo" Dl."Se la questione - prosegue Dellai - è posta sul piano giuridico la decisione spetterà a chi dovrà validare i simboli, e molto mi meraviglierei se vi fossero dei problemi. Se il tema è politico non lo so e non lo credo. Mi auguro che il Pd possa apprezzare il fatto di mettere insieme una lista disponibile a stringere un patto coalizionale, mi parrebbe importante anche per il Pd".Ma questo contrasto sul simbolo può provocare la rottura dell'alleanza? "Politicamente - conclude Dellai - mi pare ancora più necessaria una alleanza politica ma noi abbiamo una nostra identità e un nostro percorso, vorremmo far parte di una coalizione con la nostra identità e quindi speriamo che questa cosa si chiarisca".